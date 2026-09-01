Понад 2800 реактивних дронів запустила Росія по Україні у серпні, - Ігнат

Тільки за останні чотири доби Росія застосувала проти України 1500 БпЛА, 800 з них мають реактивні двигуни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Росія масштабує використання реактивних "Шахедів"

За словами Ігната, ворог використовує реактивні дрони як вдень, так і вночі.

"Але, власне, протягом дня, з 27 числа до кінця місяця, така інтенсивність атак, особливо в напрямку Києва, була доволі великою", - каже він.

Йдуть ці дрони з півночі, ближче до білоруського кордону, і далі уже через Київське море наближаються до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту.

"Командування ППО виставляє рубежі оборони на цих маршрутах, багато дронів знищується саме там, але, на жаль, і до столиці добирається. Буквально сьогодні навіть було влучання дрона в житловий будинок", - уточнив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що у червні такої кількості реактивних "Шахедів" ще не було.

"Ворог наростив їх застосування у липні вп'ятеро більше, ніж в попередні місяці. Така ж тенденція продовжилась зараз і в серпні. За серпень ворогом було застосовано понад 2800 реактивних БпЛА", - каже речник.

Як збивають дрони

Ігант зауважив, що відсоток збиття реактивних дронів менший, ніж звичайних - близько 60%.

"Але відсоток дронів, які летять із двигунами внутрішнього згоряння, мається на увазі класичні "Шахеди", ті ж самі "Гербери", "Пародії", то там відсоток збиття залишається стабільно високим", - повідомив Ігнат.

За його словами, є протидія ППО, щоб максимально багато збивати саме ці БпЛА - 90-95%, тому загальний відсоток збиття все ж високий.

"Але попри все маємо ураження сьогодні і влучання від дронів, і прильоти ракет", - уточнив він.