ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тревоги в Украине по-новому: как изменились правила для разных заведений и их клиентов

15:22 08.09.2026 Вт
4 мин
Можно ли не идти в укрытие во время "желтого" уровня опасности?
aimg Ирина Костенко
Тревоги в Украине по-новому: как изменились правила для разных заведений и их клиентов Разница между "желтой" и "красной" тревогой - существенная (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Система объявления воздушных тревог в Украине на фоне регулярных затяжных атак РФ изменилась. Обновили также и правила для украинских предпринимателей.

Подробнее о разных "уровнях" воздушных угроз, как теперь работает система оповещений и что именно изменилось для бизнеса, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Разница между "желтым" и "красным" уровнями угрозы

4 сентября 2026 года Кабинет министров принял постановление №1092 про "Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения".

Она, в частности, вводит дифференцированное оповещение о воздушных угрозах в Украине.

Речь о том, что сигнал "Воздушная тревога" в общенациональной автоматизированной системе централизованного оповещения (по информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины) дифференцируется с классификацией по разным уровням угроз средств воздушного нападения.

Так, "желтый" уровень - означает дроновую угрозу (например, при фиксации движения отдельных ударных или разведывательных БпЛА).

Между тем "красный" уровень - это:

  • либо массированная дроновая угроза;
  • либо ракетная угроза;
  • либо ракетно-дроновая угроза.
Читайте также: Сплошная тревога в Киеве и области. Эксперт объяснил тактику ударов РФ по бизнесу

Как работает новая система оповещений "по уровням"

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что отныне жители города будут получать разные сообщения - в зависимости от уровня опасности.

Причем каждое новое сообщение показывает актуальные на данный момент:

  • уровень угрозы ("желтый" или "красный");
  • вид угрозы ("Дроновая опасность", "Массированная дроновая угроза", "Ракетная угроза", "Ракетно-дроновая угроза").

"Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее", - рассказали в КГГА.

Уточняется, что отдельный "Отбой" - между разными видами угроз - не объявляется.

"Например, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает сообщение "Ракетная угроза", это означает, что актуальной является уже ракетная угроза", - объяснили гражданам.

Тем временем сообщение "Отбой" - означает, что "на данный момент для города не зафиксирована ни одна из перечисленных воздушных угроз".

Читайте также: Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и угрожает ли это Западу

Что изменилось для бизнеса и предпринимателей

Остановка работы бизнеса и предприятий во время каждой воздушной тревоги создает ощутимые экономические потери (как для частного сектора, так и для государства).

Особенно остро это ощущается в последнее время.

Так, например, в Киеве и области воздушные тревоги объявляют регулярно (их может быть более 10 в день), поскольку РФ запускает по столичному региону реактивные ударные дроны (новая волна которых может разгоняться до 320 км/ч).

Учитывая такую ситуацию, постановление Кабмина вводит важные изменения для субъектов хозяйствования - независимо от формы собственности.

Речь о том, что в случае установления "желтого" уровня угрозы, предприятия, учреждения и заведения могут продолжать свою работу (деятельность).

Главное условие для этого - наличие в помещениях, зданиях, сооружениях или на территориях:

  • либо временного укрытия для персонала и посетителей;
  • либо постоянного укрытия для персонала и посетителей.

Если временное или постоянное укрытие отсутствует, продолжать работу во время "желтой" воздушной тревоги можно:

  • только по согласованию с трудовым коллективом;
  • до обустройства укрытия - но не дольше чем в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления КМУ (то есть за это время собственник обязан обустроить надлежащее укрытие).

"Особенности осуществления деятельности некоторых субъектов хозяйствования определяются отдельным решением Кабинета министров", - уточняется в документе.

Подчеркивается также, что пребывание посетителей в помещениях или на территориях предприятий, учреждений или заведений (которые продолжают работу во время "желтого" уровня угрозы) - осуществляется по их собственному усмотрению.

Следовательно, ответственность за такое решение возлагается на клиента, который сознательно остается во время дроновой угрозы в магазине, кафе или в любом другом заведении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что бизнесу в Украине помогут быстро перенести склады в безопасные места.

Кроме того, мы объясняли, как живут ТРЦ в Киеве во время сплошных тревог.

Читайте также, почему товары в Украине дорожают даже без дефицита.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины ФОП послуги Бизнес Правила поведения Воздушная тревога Правила безопасности Атака дронов Магазины Ракетная атака
Новости
Россия ударила по телеканалам "Мы - Украина": разбит newsroom, есть пострадавшие
Россия ударила по телеканалам "Мы - Украина": разбит newsroom, есть пострадавшие
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"