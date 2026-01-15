Тримати тварин на прив'язі без вигулу заборонять: що ще зміниться в Україні й коли

Сьогодні, 15 січня, Верховна Радах прийняла за основу законопроект, який має запровадити в Україні європейські гуманні цінності та стандарти ставлення до тварин.
Докладніше про зміни, які він пропонує, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі ВРУ розповіли, що сьогодні (15 січня 2026 року) парламентарі прийняли за основу проект закону №11328 про внесення змін до деяких законодавчих актів України - з метою приведення їх у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин.
Уточнюється, що документ має на меті впровадження:
У пояснювальній записці зазначається, що завданням законопроекту є вдосконалення законодавства у сфері поводження з тваринами та гуманізація суспільства в цілому.
Автори законодавчої ініціативи наголошують, що в Україні наразі існує необхідність вдосконалення законодавчого врегулювання:
Крім того, необхідна інформаційно-просвітницька робота з власниками тварин (особами, що їх утримують) або людьми, які планують завести домашню тварину, щодо:
"Також важливим є питання регулювання розведення домашніх тварин для комерційних та некомерційних цілей, продажу та передачі їх у будь-якій інший спосіб", - зазначається в документі.
У Верховній Раді пояснили, що законопроект №11328 передбачає внесення змін до ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження".
Йдеться зокрема про доповнення основних принципів і правил захисту тварин від жорстокого поводження та визначення термінів:
При цьому забороняється:
Тим часом тримати тварин на прив'язі (або без неї) без вигулу дозволяється не довше 12 годин поспіль. Після цього необхідно "забезпечити вигул тварини протягом не менше години".
Крім того, пропонуються зміни до ЗУ "Про місцеве самоврядування" в частині:
Законопроект також імплементує норми статей 9 та 10 Конвенції та забороняє, зокрема:
"Вказані норми закріплюють один з основних принципів благополуччя тварин, закріплених у Конвенції, що ніхто не повинен спричиняти для домашньої тварини непотрібного болю, страждання або пригнічення", - наголошується у пояснювальній записці.
