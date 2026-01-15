Держать животных на привязи без выгула запретят: что еще изменится в Украине и когда

Чем важен этот законопроект

В пресс-службе ВРУ рассказали, что сегодня (15 января 2026 года) парламентарии приняли за основу проект закона №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины - с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.

Уточняется, что документ имеет целью внедрение:

европейских гуманных ценностей;

стандартов отношения к животным.

В пояснительной записке отмечается, что задачей законопроекта является совершенствование законодательства в сфере обращения с животными и гуманизация общества в целом.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что в Украине сейчас существует необходимость совершенствования законодательного урегулирования:

ответственного и гуманного отношения к животным;

соблюдения их благополучия;

расширения полномочий органов местного самоуправления в этой сфере.

Кроме того, необходима информационно-просветительская работа с владельцами животных (лицами, которые их содержат) или людьми, которые планируют завести домашнее животное, насчет:

степени ответственности за условия, в которых содержится животное;

количества домашних животных и опасности, которая обусловлена их избыточным количеством;

регулирования их численности гуманными методами.

"Также важным является вопрос регулирования разведения домашних животных для коммерческих и некоммерческих целей, продажи и передачи их любым другим способом", - отмечается в документе.

Что именно может измениться в Украине

В Верховной Раде объяснили, что законопроект №11328 предусматривает внесение изменений в ЗУ "О защите животных от жестокого обращения".

Речь идет в частности о дополнении основных принципов и правил защиты животных от жестокого обращения и определения терминов:

"информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными";

"оставление животных на произвол судьбы";

"надлежащие условия содержания животных";

"благополучие животных";

"лицо, содержащее домашнее животное";

"племенное домашнее животное"

"догхантеры".

При этом запрещается:

оставление животных на произвол судьбы;

деятельность догхантеров;

установление запрета или ограничений на кормление бездомных животных или предоставление животным любой другой помощи;

продажа домашних животных по признакам породы (как породистых), если такое животное не соответствует определению "племенное домашнее животное".

Между тем держать животных на привязи (или без нее) без выгула разрешается не дольше 12 часов подряд. После этого необходимо "обеспечить выгул животного в течение не менее часа".

Кроме того, предлагаются изменения в ЗУ "О местном самоуправлении" в части:

организации и осуществления мероприятий информационного и образовательного характера;

разработки и утверждения информационных и образовательных программ по гуманному обращению с животными;

осуществления отлова бездомных или оставленных на произвол судьбы животных и т.п.

Законопроект также имплементирует нормы статей 9 и 10 Конвенции и запрещает, в частности:

использование домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях (если организатор не создал для них соответствующих условий или если их здоровье и общее состояние поставлено под угрозу);

хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или для других нелечебных целей (купирование хвоста и ушей, лишение голоса, удаление зубов и когтей) - без соответствующих медицинских показаний.

"Указанные нормы закрепляют один из основных принципов благополучия животных, закрепленных в Конвенции, что никто не должен причинять домашнему животному ненужную боль, страдания или угнетение", - подчеркивается в пояснительной записке.