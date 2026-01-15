Держать животных на привязи без выгула запретят: что еще изменится в Украине и когда

Сегодня, 15 января, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который должен ввести в Украине европейские гуманные ценности и стандарты отношения к животным.
Подробнее об изменениях, которые он предлагает, читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе ВРУ рассказали, что сегодня (15 января 2026 года) парламентарии приняли за основу проект закона №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины - с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных.
Уточняется, что документ имеет целью внедрение:
В пояснительной записке отмечается, что задачей законопроекта является совершенствование законодательства в сфере обращения с животными и гуманизация общества в целом.
Авторы законодательной инициативы отмечают, что в Украине сейчас существует необходимость совершенствования законодательного урегулирования:
Кроме того, необходима информационно-просветительская работа с владельцами животных (лицами, которые их содержат) или людьми, которые планируют завести домашнее животное, насчет:
"Также важным является вопрос регулирования разведения домашних животных для коммерческих и некоммерческих целей, продажи и передачи их любым другим способом", - отмечается в документе.
В Верховной Раде объяснили, что законопроект №11328 предусматривает внесение изменений в ЗУ "О защите животных от жестокого обращения".
Речь идет в частности о дополнении основных принципов и правил защиты животных от жестокого обращения и определения терминов:
При этом запрещается:
Между тем держать животных на привязи (или без нее) без выгула разрешается не дольше 12 часов подряд. После этого необходимо "обеспечить выгул животного в течение не менее часа".
Кроме того, предлагаются изменения в ЗУ "О местном самоуправлении" в части:
Законопроект также имплементирует нормы статей 9 и 10 Конвенции и запрещает, в частности:
"Указанные нормы закрепляют один из основных принципов благополучия животных, закрепленных в Конвенции, что никто не должен причинять домашнему животному ненужную боль, страдания или угнетение", - подчеркивается в пояснительной записке.
