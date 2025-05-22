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Три позиції: Суркіс назвав пріоритети підсилення "Динамо" перед стартом у Лізі чемпіонів

Фото: Вже 18 червня кияни дізнаються першого суперника в ЛЧ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про трансферні плани клубу напередодні нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Hub.

Про потенційних новачків

"Сподіваюся, що підсилення будуть. Зараз іде розмова з Олександром Володимировичем Шовковським. Нам потрібен центральний захисник, ми хотіли би лівого півзахисника і нападника", - сказав Суркіс.

Крім того, президент "Динамо" підтвердив, що клуб розраховує на Анхеля Торреса, який недавно приєднався до команди. Він повинен суттєво додати в наступному сезоні:

"На Анхеля Торреса ми розраховуємо. У ньому був дуже зацікавлений головний тренер. Ми повинні його добре підготувати, щоб він приносив користь команді в новому сезоні".

Владислав Ванат (фото: УПЛ)

Про продаж Ваната

Також Суркіс прокоментував можливий трансфер Владислава Ваната. Навколо ймовірного переїзду найкращого бомбардира УПЛ у клуби Англії, Іспанії чи Туреччини зараз чимало чуток.

"Все це поки одні "вкиди", які не мають ніяких підтверджень. Клуб нічого не отримував. Будуть пропозиції – будемо розглядати. Трансфери робляться в тиші",  - поділився Суркіс.

Коли "Динамо" стартує в ЛЧ

Нагадаємо, "Динамо" достроково стало чемпіоном України, здобувши титул після 29-го туру УПЛ. Кияни набрали 69 очок і стали недосяжними для конкурентів.

Тепер на команду чекає старт у кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26. Чемпіон України стартує з другого кваліфікаційного раунду. Щоб потрапити в основний етап, киянам доведеться здолати трьох суперників.

Першого з них кияни дізнаються вже 18 червня, під час жеребкування. А матчі другого кола кваліфікації відбудуться 22/23 та 29/30 липня.

Раніше стало відомо, що Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо".

Також написали про те, хто безкоштовно покаже Клубний чемпіонат світу з футболу в Україні.

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