Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо": на скільки розрахована нова угода
Київське "Динамо" та легенда клубу Андрій Ярмоленко домовились про продовження контракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Новий контракт після рекорду
Згідно нової домовленості, Ярмоленко залишиться в команді ще, як мінімум, на один сезон.
35-річний віце-капітан "Динамо" провів потужну ігрову кампанію, допомігши киянам повернути чемпіонство. У його активі 20 матчів і 7 голів у Прем'єр-лізі, 3 поєдинки та 1 гол у Кубку України, а також 9 матчів і 4 м’ячі в єврокубках.
Загалом він здобув вже четвертий титул чемпіона України в складі "Динамо". Також двічі вигравав Кубок та тричі – Суперкубків України.
У попередньому матчі "біло-синіх" з одеським "Чорноморцем" Ярмоленко оновив клубний рекорд. Забивши 114-й гол, він став найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонатах України за всю історію.
Також футболіст наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України. Зараз його очолює Максим Шацьких зі 124-ма голами.
Всього ж на рахунку Ярмоленка вже 203 голи за українські клуби та збірні на найвищому рівні. Крім того, він входить до трійки гвардійців "Динамо" у національному чемпіонаті (266 матчів), поступаючись лише нинішнім тренерам команди – Олександру Шовковському та Олегу Гусєву.
Хто такий Андрій Ярмоленко
Народився у Ленінграді в сім'ї українців, які згодом повернулися до Чернігова. Виховувався в місцевій "Юності", а в 13 років перейшов до школи "Динамо". Утім, за рік повернувся додому.
Дебютував на дорослому рівні в складі "Десни" в сезоні-2006/07. Друге коло того розіграшу Першої ліги відіграв за "Динамо-2". У лавах першої команди "біло-синіх" дебютував 11 травня 2008 року, одразу забивши переможний м'яч у ворота "Ворскли" у фінальному турі.
У 2017-2023 роках виступав за кордоном: за німецьку "Боруссію" Д, англійський "Вест Хем" та "Аль-Айн" з ОАЕ. Влітку 2023-го повернувся в "Динамо".
У складі збірної України дебютував у вересні 2009 року. Провів за "синьо-жовтих" 125 матчів і забив 46 голів. Є рекордсменом збірної за кількістю проведених матчів та другим бомбардиром в історії після Андрія Шевченка (48 голів).
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