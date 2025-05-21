Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо": на скільки розрахована нова угода

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Новий контракт після рекорду

Згідно нової домовленості, Ярмоленко залишиться в команді ще, як мінімум, на один сезон.

35-річний віце-капітан "Динамо" провів потужну ігрову кампанію, допомігши киянам повернути чемпіонство. У його активі 20 матчів і 7 голів у Прем'єр-лізі, 3 поєдинки та 1 гол у Кубку України, а також 9 матчів і 4 м’ячі в єврокубках.

Загалом він здобув вже четвертий титул чемпіона України в складі "Динамо". Також двічі вигравав Кубок та тричі – Суперкубків України.

У попередньому матчі "біло-синіх" з одеським "Чорноморцем" Ярмоленко оновив клубний рекорд. Забивши 114-й гол, він став найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонатах України за всю історію.

Також футболіст наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України. Зараз його очолює Максим Шацьких зі 124-ма голами.

Всього ж на рахунку Ярмоленка вже 203 голи за українські клуби та збірні на найвищому рівні. Крім того, він входить до трійки гвардійців "Динамо" у національному чемпіонаті (266 матчів), поступаючись лише нинішнім тренерам команди – Олександру Шовковському та Олегу Гусєву.