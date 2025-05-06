"Динамо" підписало колумбійського вінгера: вигравав Юнацьку лігу УЕФА та проходив через кримінальну справу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Контракт із південноамериканським легіонером, який мав статус вільного агента, розрахований на три роки – до червня 2028-го.

Торрес народився 6 квітня 2000 року у столиці Колумбії Боготі, там же й робив свої перші кроки у футболі, виступаючи у клубі "Реал Академія", а у 18 віці перебрався до Європи. Спочатку виступав за юнацьку команду португальського "Порту", у складі якої не лише став ключовим гравцем, а й у першому ж своєму сезоні виграв Юнацьку лігу УЄФА, зігравши загалом на турнірі у 8 матчах і забивши 2 м’ячі.

Влітку 2022-го Торрес опинився в мальтійському клубі "Бальцан" і провів там один сезон: у 23 матчах місцевого чемпіонату він забив 15 м’ячів. Він став третім найкращим бомбардиром чемпіонату, і допоміг команді потрапити до кваліфікації Ліги конференцій.

Далі колумбієць виступав в Австралії за "Сентрал Кост Марінерс" – команду, яка за його участі стала чемпіоном (провів 23 матчі, забив 13 голів).

Футболіст грає як на правому фланзі атаки, так і на лівому. У "Динамо" він виступатиме під номером 17.

У позафутбольному житті футболіста є темна пляма. У березні минулого року в Австралії він був звинувачений у сексуальному нападі на жінку, з якою познайомився у нічному клубі. Втім 4 квітня 2025 року Australian Broadcasting Corporation повідомила, що суд присяжних виправдав колумбійця за всіма пунктами звинувачення.