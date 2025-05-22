Клубний чемпіонат світу: хто безкоштовно покаже турнір в Україні
Став відомий офіційний транслятор Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні.
Де дивитися матчі турніру – підкаже РБК-Україна.
Як висвітлюватимуть турнір
Усі матчі плей-офф та найкращі ігри групового етапу вітчизняному вболівальнику будуть доступні на платформах "Суспільного".
Абсолютно всі матчі Мундіалю наживо покаже лише глобальний стрімінговий сервіс DAZN, але без українських коментарів.
Натомість "Суспільне" транслюватиме ігри з українськомовним коментатором: більшість матчів наживо можна буде переглянути на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного", – повідомляється на офіційному сайті мовника.
Як "Суспільне Спорт" висвітлюватиме Клубний ЧС
- Трансляція матчів на телеканалі й сайті "Суспільне Спорт", місцевих телеканалах "Суспільного" (на усіх платформах);
- Щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня;
- Хайлайти усіх поєдинків на власному Youtube-каналі;
- Повні записи матчів на сайті телеканалу;
- Дайджести ігрового дня на Youtube-каналі.
Наживо національний мовник покаже всі матчі плей-офф, а також усі поєдинки за участю українських футболістів, зокрема "Бенфіки" Анатолія Трубіна.
Детальний розклад усіх матчів, що транслюватимуться на "Суспільному", буде оприлюднений після остаточного затвердження складу часників турніру – 1 червня. Тоді ж буде опублікований список коментаторів та ведучих студії.
Клубний Мундіаль: що відомо
Відбудеться з 15 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.
Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких дві, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Ще є лондонський "Челсі", але Михайло Мудрик на турнірі, скоріш за все, не зіграє через дискваліфікацію.
Також може зіграти на ЧС американський "Лос-Анджелес", у складі якого виступає українець Артем Смоляков. За право потрапити на турнір клуб побореться в додатковому плей-офф з мексиканською "Америкою". Матч відбудеться 31 травня в Лос-Анджелесі.
Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.
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