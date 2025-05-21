"Динамо" готове продати Ваната: за однієї умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Fotospor .

Хто претендує на форварда

На найкращого бомбардира УПЛ поточного сезону претендує турецький "Трабзонспор".

Тренер команди Фатіх Текке бачить Ваната ключовим підсиленням в наступне міжсезоння і особисто наполягає на його підписанні. У складі турецького клубу вже грають троє українців – Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан.

За даними турецьких ЗМІ, український клуб відреагував на пропозицію відмовою. Однак "Динамо" готове повернутися до переговорів після кваліфікації Ліги чемпіонів.

Керівництво киян готове розглянути продаж Ваната, але лише за умови, що той допоможе команді пробитися до основного етапу турніру. Очікувана сума трансферу може сягнути 10 мільйонів євро.

Ванат у сезоні-2024/25

23-річний нападник провів блискучий сезон, забивши 21 гол у 44 матчах за "біло-синіх". За тур до завершення чемпіонату України він із 17 м'ячами в 27 зустрічах очолює перегони найкращих бомбардирів УПЛ.

Також у сезоні він провів чотири матчі за національну збірну України, в яких забив два голи. Нападник відзначився в поєдинках Ліги націй: проти Чехії (2:3) у груповому раунді та Бельгії (3:1) – у плей-офф.

Раніше також повідомлялось про інтерес до нападника з боку клубів іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги.

Контракт Ваната з "Динамо" чинний до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 11 мільйонів євро.