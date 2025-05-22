Три позиции: Суркис назвал приоритеты усиления "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов

О потенциальных новичках

"Надеюсь, что усиления будут. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем Шовковским. Нам нужен центральный защитник, мы хотели бы левого полузащитника и нападающего", - сказал Суркис.

Кроме того, президент "Динамо" подтвердил, что клуб рассчитывает на Анхеля Торреса, который недавно присоединился к команде. Он должен существенно прибавить в следующем сезоне:

"На Анхеля Торреса мы рассчитываем. В нем был очень заинтересован главный тренер. Мы должны его хорошо подготовить, чтобы он приносил пользу команде в новом сезоне".

Владислав Ванат (фото: УПЛ)

О продаже Ваната

Также Суркис прокомментировал возможный трансфер Владислава Ваната. Вокруг вероятного переезда лучшего бомбардира УПЛ в клубы Англии, Испании или Турции сейчас немало слухов.

"Все это пока одни "вбросы", которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения - будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", - поделился Суркис.

Когда "Динамо" стартует в ЛЧ

Напомним, "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, завоевав титул после 29-го тура УПЛ. Киевляне набрали 69 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.

Теперь команде предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов-2025/26. Чемпион Украины стартует со второго квалификационного раунда. Чтобы попасть в основной этап, киевлянам придется одолеть трех соперников.

Первого из них киевляне узнают уже 18 июня, во время жеребьевки. А матчи второго круга квалификации состоятся 22/23 и 29/30 июля.