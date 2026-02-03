UA

Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про переговори з РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що Україна під час переговорів в Абу-Дабі шукатиме діалогу, але здаватись не збирається.

Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте також: Удар по енергетиці в пік морозів: Зеленський заявив про зміни в переговорах з РФ

Президент України зазначив, що переговорники РФ прибудуть в Абу-Дабі з фідбеком від російського диктатора, який всі сторони будуть обговорювати.

Зеленський зауважив, що домовився з делегацією України про обговорення того, що привезуть росіяни, і на які компроміси вони готові піти.

"Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається", - сказав лідер країни.

Він також зазначив, що Україна буде підтримувати пропозиції від американців США щодо деескалаційних кроків.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, українські чиновники вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі, яка запланована на 4-5 лютого.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.

Також було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня, зокрема, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.

Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Пізніше, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.

Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.

Також стало відомо, що на переговорах України та РФ, які відбудуться в Абу-Дабі 4 і 5 лютого, буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.

