Транспортный коллапс в Киеве и заявление Кремля о полном разрыве отношений с Украиной: новости за 5 апреля

Первый день локдауна в Киеве начался с транспортного коллапса, в Кремле заявили о полном разрыве отношений России и Украины, боевики смертельно ранили военного возле Авдеевки. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 5 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Боевики смертельно ранили военного возле Авдеевки

Вечером 5 апреля пророссийские боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.

Как рассказали в оперативно-тактическая группировке "Север", после того, как военный получил пулевое ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь врачей, спасти жизнь военного не удалось.

У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют

В отношениях Украины и России скоро не останется неразорванных связей. В Кремле по поводу этого якобы сожалеют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем Соединенные Штаты Америки обеспокоены информацией о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила эту ситуацию с провокациями.

Инвестиции, энергетика и военное сотрудничество: Украина и Катар подписали 13 документов

Президент Владимир Зеленский во время визита в Катар подписал 13 двусторонних документов. Также были подписаны 2 коммерческих контракта.

В Офисе президента отметили, что представители Украины и Катара, в частности, обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества.

В Молдове заявили, что судью Чауса похитили "иностранцы" и уже выехали в Украину

Украинский судья Николай Чауc, объявленный Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, был похищен в Молдове "иностранными гражданами". Они уже покинули территорию страны, перейдя молдавско-украинскую границу. Об этом 5 апреля рассказал министр внутренних дел Молдовы Павел Войку.

Ранее президент Молдовы Майя Санду отреагировала на похищение Чауса, которого подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Лидер соседней страны назвала такие действия недопустимыми и обратилась к правоохранителям.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

Наводнение в Индонезии и Восточном Тиморе: число жертв приближается к сотне

По меньшей мере 97 человек погибли, и десятки пропали без вести после тропического циклона Сероя. Он вызвал разрушительные внезапные наводнения и оползни в восточной Индонезии и соседнем Восточном Тиморе.

Власти также предупредили, что число погибших и раненых может продолжать расти. Кроме того, по данным метеорологического агентства Индонезии, циклон Сероя может еще больше усилиться в течение следующих 24 часов. Однако он уходит из Индонезии.

В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами на борту

Не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном. На борту находились более 50 человек.

Непогода существенно осложнила спасательные мероприятия, однако 11 человек были вытащены из воды живыми, сообщила представительница округа Нараянгандж. Некоторые пассажиры могли самостоятельно добраться до берега, допустила она.

Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез

Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу "Ив-Роше". В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза. В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.

Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.

В Киеве перенесли завершение отопительного сезона: названа новая дата

В Киеве отопительный сезон должен был закончиться 5 апреля, но в связи с похолоданием местные власти решили перенести отключение батарей на несколько дней. Об этом заявили в КГГА.

Такое решение также связано с тем, что в связи с жестким локдауном часть жителей столицы будет работать дистанционно из дома.

В Дубае девушки, среди которых были и украинки, устроили на крыше массовый стриптиз: теперь им грозит тюрьма

В Дубае полиция задержала девушек, которые устроили откровенную фотосессию на балконе небоскреба. Выяснилось, что среди них было 11 украинок. Задержанным грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и штраф в размере 5000 дирхамов (около 40 тыс. грн), а организатору съемки "светит" до 18 месяцев тюрьмы. Стоит отметить, что в ОАЭ публично запрещено даже целоваться, но местные власти обычно снисходительны к иностранцам. Правда в этом случае, наказание, скорей всего, избежать не удастся.

Украинское консульство в Дубае уже связалось с местной полицией и выясняет все подробности дела. Во вторник, 6 апреля, украинский консул должен встретится с задержанными украинками.

В Украине на 6 апреля объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 6 апреля ухудшится в большинстве регионов. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти на всей территории страны.

Порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду ночью ожидаются в западных, а днем в центральных, восточных и южных областях. Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных и южных областях объявлен желтый уровень опасности.