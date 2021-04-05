ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Инвестиции, энергетика и военное сотрудничество: Украина и Катар подписали 13 документов

Новина українською → Катар, Понедельник 05 апреля 2021 14:36
Инвестиции, энергетика и военное сотрудничество: Украина и Катар подписали 13 документов Фото: Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский во время визита в Катар подписал 13 двусторонних документов. Также были подписаны 2 коммерческих контракта.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Документы были подписаны во время встречи с Эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел страны Халидом бин Халифе Аль Тани.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также 2 коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества", - написал Зеленский.

В Офисе президента отметили, что представители Украины и Катара, в частности, обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - заявил Зеленский.

Также во время встречи шла речи о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов.

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году", - добавил президент.

Также стороны отметили важность расширения проектов концессии украинских портов, а также обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения в сфере энергетики.

Кроме этого Украина и Катар договорились о сотрудничестве для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее в МИД Украины говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский сотрудничество Катар документы
NEWS
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть