Кличко о комендантском часе: если цифры будут зашкаливать, другого выхода нет

Комендантский час в Украине может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19. Но для этого нужно решение руководства страны.

"Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый - вакцинация, до тех пор, пока у нас вакцины достаточного количества нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил Кличко.

Он также добавил, что чрезвычайное положение вводится руководством страны.