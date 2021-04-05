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Кличко о комендантском часе: если цифры будут зашкаливать, другого выхода нет

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 16:24
Кличко о комендантском часе: если цифры будут зашкаливать, другого выхода нет Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комендантский час в Украине может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19. Но для этого нужно решение руководства страны.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый - вакцинация, до тех пор, пока у нас вакцины достаточного количества нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил Кличко.

Он также добавил, что чрезвычайное положение вводится руководством страны.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы введения комендантского часа. Но уточнил, что сначала должен быть по этому поводу указ президента, после чего чрезвычайное положение должен одобрить парламент.

"Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение", - сказал он.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что как противоэпидемическую меру комендантский час не обсуждали.

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