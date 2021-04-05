ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 16:41
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение Фото: завтра в Украине ожидаются порывы ветра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине завтра ухудшится в большинстве регионов. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти на всей территории страны.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду завтра ночью ожидаются в западных, а днем в центральных, восточных и южных областях.

Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили штормовое предупреждение. На завтра в западных, центральных, восточных и южных областях объявлен желтый уровень опасности.

May be an image of map и текст

Напомним, до этого синоптики предупреждали украинцев о похолодании. Уже завтра, 6 апреля, температура воздуха опустится во всех областях, а также будут идти снег и дождь.

Добавим, местами прогнозируют похолодание до -8 градусов. Синоптики рассказали, где и когда ждать морозов.

Кроме того, синоптики из Гидрометцентра дали прогноз погоды в Украине в апреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр Штормовое предупреждение
NEWS
Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин
Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть