В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине завтра ухудшится в большинстве регионов. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти на всей территории страны.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду завтра ночью ожидаются в западных, а днем в центральных, восточных и южных областях. Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили штормовое предупреждение. На завтра в западных, центральных, восточных и южных областях объявлен желтый уровень опасности.