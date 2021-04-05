В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине завтра ухудшится в большинстве регионов. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти на всей территории страны.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.
Порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду завтра ночью ожидаются в западных, а днем в центральных, восточных и южных областях.
Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили штормовое предупреждение. На завтра в западных, центральных, восточных и южных областях объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, до этого синоптики предупреждали украинцев о похолодании. Уже завтра, 6 апреля, температура воздуха опустится во всех областях, а также будут идти снег и дождь.
Добавим, местами прогнозируют похолодание до -8 градусов. Синоптики рассказали, где и когда ждать морозов.
Кроме того, синоптики из Гидрометцентра дали прогноз погоды в Украине в апреле.