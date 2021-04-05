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В Молдове заявили, что судью Чауса похитили "иностранцы" и уже выехали в Украину

Новина українською → Молдова, Понедельник 05 апреля 2021 13:23
В Молдове заявили, что судью Чауса похитили "иностранцы" и уже выехали в Украину Фото: судью Чауса похитили на территории Молдовы (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

Украинский судья Николай Чауc, объявленный Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, был похищен в Молдове "иностранными гражданами". Они уже покинули территорию страны, перейдя молдавско-украинскую границу.

Об этом 5 апреля рассказал министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, передает Newsmaker.md.

По словам министра, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого. "Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", - сказал Войку.

Он подчеркнул, что похищение совершили иностранные граждане, которые выехали из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась на украинском, заявил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам и в международный розыск.

"Чаус - гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус попросившего убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу", - объяснил Войку.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.

В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдавии и сдался молдавским властям.

В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.

В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.

После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина потребует экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.

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