Зеленский завтра посетит с официальным визитом Катар
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 5 апреля посетят с официальным визитом Катар. Планируется ряд переговоров.
Зеленский проведет переговоры с:
- эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани,
- премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.
Стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Елена Зеленская, в свою очередь, проведет встречи с:
- главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозою бинт Нассер,
- главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани,
- женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
Напомним, ранее в МИД говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.