Зеленский завтра посетит с официальным визитом Катар

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 5 апреля посетят с официальным визитом Катар. Планируется ряд переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Зеленский проведет переговоры с:

эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани,

премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Елена Зеленская, в свою очередь, проведет встречи с: