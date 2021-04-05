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Наводнение в Индонезии и Восточном Тиморе: число жертв приближается к сотне

Новина українською → Индонезия, Понедельник 05 апреля 2021 17:28
Наводнение в Индонезии и Восточном Тиморе: число жертв приближается к сотне Фото: число жертв наводнения в Индонезии снова возросло (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

По меньшей мере 97 человек погибли, и десятки пропали без вести после тропического циклона Сероя. Он вызвал разрушительные внезапные наводнения и оползни в восточной Индонезии и соседнем Восточном Тиморе.

Об этом сообщает The Guardian.

По сообщениям национального агентства по чрезвычайным ситуациям BNPB, по меньшей мере 70 человек погибли на нескольких островах в западной и восточной провинциях Индонезии Нуса-Тенггара.

Кроме того, 70 человек остаются пропавшими без вести.

По данным агентства, в общей сложности от наводнения пострадали 30 тысяч человек в Индонезии.

В Восточном Тиморе погибли по меньшей мере 27 человек, многие из них - в столице Дили, а 7 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На снимках из Дили видны рухнувшие здания, разрушенные дороги и жители, идущие вброд по мутной воде высотой по пояс.

Власти также предупредили, что число погибших и раненых может продолжать расти.

Кроме того, по данным метеорологического агентства Индонезии, циклон Сероя может еще больше усилиться в течение следующих 24 часов. Однако он уходит из Индонезии.

Как писало РБК-Украина, ранее было известно о 55 жертвах паводков и оползней в восточной части Индонезии. Также сообщалось о 21 погибшем в Восточном Тиморе.

Напомним, проливные дожди вызвали оползень и наводнение на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара Индонезии.

Так, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек, около 600 местных жителей были ранены.

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