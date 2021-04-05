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Оползень и наводнение в Индонезии: число погибших возросло до 55

Новина українською → Индонезия, Понедельник 05 апреля 2021 10:29
Оползень и наводнение в Индонезии: число погибших возросло до 55 Фото: в результате паводков и оползней в Индонезии погибли уже 55 человек (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий сообщает, что в результате паводков и оползней в восточной части Индонезии погибли не меньше 55 человек. Паводки и оползни начались в воскресенье.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Указано, что более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, стихийные бедствия также затронули соседнее островное государство Восточный Тимор, где наводнение затопило столицу Дили. По данным властей, в результате стихийного бедствия погиб 21 человек.

Напомним, ранее стало известно, что проливные дожди вызвали оползень и наводнение на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара Индонезии. Погибли не менее 44 человек, спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Как сообщалось, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек, ранения получили около 600 местных жителей.

Как писало РБК-Украина, в марте в Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Ученые зафиксировали выброс горячих облаков на расстояние 1,5 км в юго-западном направлении.

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