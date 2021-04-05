США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины
Соединенные Штаты Америки обеспокоены информацией о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила эту ситуацию с провокациями.
Об этом шла речь на брифинге представителя Государственного департамента США Неда Прайса.
В Госдепе заверили, что США поддерживают Украину на фоне российской агрессии и провокаций вблизи украинской границы.
"Мы попросили, чтобы Россия предоставила объяснение из-за этих провокаций. Однако, что наиболее важно, мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", - сказал Прайс.
Представитель Госдепа подчеркнул, что США считают агрессивные действия России, в том числе стягивание войск к границе с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.
В Кремле утверждают, что переброска российских военных "не угрожает Украине".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя действия России, заявил, что украинская армия всегда готова дать отпор.