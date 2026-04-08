Транспорт дорожчає: де в Україні вже підняли ціни та скільки коштуватиме проїзд

В Україні фіксують хвилю подорожчання проїзду в громадському транспорті - як у містах, так і на міжміських маршрутах. У частині регіонів тарифи вже зросли, в інших - готуються до перегляду.
Про це розповідає РБК-Україна.
Головне:
У Києві вартість проїзду можуть підвищити вперше за кілька років. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вже доручив підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів.
За його словами, Київ має найнижчу вартість проїзду в Україні, яка не змінювалася з 2018 року. Водночас суттєво зросли витрати:
Окрема проблема - пільгові перевезення, які держава не компенсує у повному обсязі. Загалом у 2026 році транспорт потребує близько 12 млрд гривень дотацій.
У міській владі наголошують: перегляд тарифу дозволить зменшити навантаження на бюджет і спрямувати кошти, зокрема, на підготовку до опалювального сезону.
У Львові також готуються змінити тарифи, однак не підтримали пропозицію перевізників підняти ціну до 42 гривень. Натомість місто пропонує помірне підвищення:
Остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення процедури обговорення.
У низці міст тарифи вже переглянули або готуються це зробити:
Вже підвищили вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя. З 23 березня вартість поїздки зміниться і залежатиме від способу оплати - від 15 до 20 гривень. Водночас для окремих категорій зберігаються пільги, а також запроваджується "єдиний квиток", який дозволяє робити пересадки протягом 30 хвилин без додаткової оплати.
Виросли тарифи на проїзд й у Житомирі. З 16 березня зросла вартість проїзду в тролейбусах, трамваях і автобусах, причому ціна залежить від способу оплати - від 12 до 20 гривень. Водночас для пенсіонерів, людей з інвалідністю та учнів зберігаються пільги.
Найбільш відчутне подорожчання - на приміських і міжміських маршрутах.
Зокрема:
У Сумській області вже виросла вартість квитків на міжміські маршрутки. Ціни залежать від дальності маршруту. Наприклад, проїзд із Сум до Києва подорожчав з 700 до 850 гривень.
Перевізники у коментарях ЗМІ зазначають, що ключова причина підвищення вартості проїзду - різке зростання вартості пального. У багатьох випадках перевізники заявляють, що працюють на межі рентабельності або навіть у збиток.
За даними експертів, дизельне пальне подорожчало більш ніж на 50%, а бензин також суттєво додав у ціні. Це напряму впливає на собівартість перевезень.
Крім пального, перевізники враховують:
Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті в обласних центрах України. Йдеться про те, що вартість проїзду суттєво відрізняється залежно від міста: найдорожче - у Львові, а також у Києві, Одесі, тоді як найнижчі тарифи - у Сумах, та Кропивницькому. Водночас у Харкові проїзд залишається безкоштовним, а в багатьох містах ціна залежить від способу оплати.
Під час написання матеріалу були використані такі джерела: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка, Львівської міської ради, Луцької міської ради, Чернівецької міської ради, Південноукраїнської міської ради, а також дані та коментарі перевізників і пасажирів, оприлюднені у матеріалах "Суспільного".