Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
У Києві можуть переглянути вартість проїзду в громадському транспорті - вперше з 2018 року. Міська влада вже готує відповідні розрахунки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Кличко каже, що уже дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів.
Чому тарифи можуть зрости
Київ має найнижчу вартість проїзду в Україні. Її не змінювали з 2018 року.
За цей час суттєво виросли витрати:
- пальне та електроенергія;
- витратні матеріали та логістика;
- зарплати працівників транспортних підприємств.
Усе це змушує міську владу наблизити тариф до реально обґрунтованої суми.
Транспорт "з'їдає" мільярди з бюджету
За словами Кличка, громадський транспорт у столиці - дотаційний. Цього року місто виділяє на нього 12 мільярдів гривень.
Окрема проблема - пільговий проїзд. Держава роками не компенсує місту ці витрати у повному обсязі. Щорічно з київського бюджету на це йдуть сотні мільйонів гривень.
На що підуть зекономлені кошти
"Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - зазначив Кличко.
Також Київрада планує перерозподілити частину статей бюджету в рамках заходів з енергостійкості міста.
Підвищення вартості тарифів на проїзд в громадькому транспорті в Україні
Питання підвищення цін на проїзд актуальне не лише для Києва. Як повідомляло РБК-Україна, у Львові перевізники також почали говорити про підвищення тарифів у маршрутках - через зростання витрат на паливо та обслуговування.
У Тернополі підняли ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах одразу на 5 гривень - до 20 гривень за поїздку. Втім, для мешканців громади є пільги.
Варто зазначити, що вартість проїзду в деяких київських маршрутках зросла ще з 14 березня. Нові тарифи запровадили окремі приватні перевізники.
Дорожчає і евакуація авто у Києві - послуга подорожчала до 1 680 гривень та більше.
Це теж пов'язано із загальним зростанням витрат комунальних служб міста.