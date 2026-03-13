Ще один облцентр підвищує вартість проїзду в транспорті: нові тарифи

У Житомирі з наступного тижня зросте вартість проїзду в тролейбусах, трамваях та автобусах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому, пояснюючи необхідність змін економічними факторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення позачергового засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради.

Головне: З понеділка, 16 березня 2026 року , у Житомирі зростуть тарифи на проїзд.

Вартість проїзду та способи оплати

У міській громаді впроваджено диференційовану систему оплати - кінцева вартість поїздки залежить від обраного способу розрахунку. Найдешевшим варіантом залишається використання транспортної картки.

Актуальні тарифи з 16 березня:

електротранспорт - поїздка коштуватиме 12 гривень при оплаті транспортною карткою та 14 гривень - банківською.

Пільги для окремих категорій громадян

Міська влада зберегла особливі умови для пільгових категорій та молоді. Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групи за наявності пільгової картки або "Картки житомирянина" можуть користуватися електротранспортом безкоштовно. Для цих же категорій у міських автобусах передбачена пільгова вартість проїзду у розмірі 10 гривень.

Для учнів шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів встановлено такі тарифи (за умови оплати транспортною карткою):

7 гривень - в електротранспорті;

- в електротранспорті; 10 гривень - у міських автобусах.

Нові правила розрахунків почнуть діяти вже з найближчого понеділка, 16 березня.