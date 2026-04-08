Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня

09:24 08.04.2026 Ср
2 хв
Одна з популярних мереж підняла вартість ДП більш ніж на 2 гривні за добу
aimg Марія Кучерявець
Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня Фото: дизель продовжує дорожчати (Getty Images)

Дизельне пальне стрімко дорожчає. На популярній АЗС зафіксовано найбільше зростання ціни - плюс 2,10 грн на кожному літрі. Вартість євродизеля та брендових позицій пішла вгору й в інших мережах.

Скільки коштує пальне на АЗС станом на 8 квітня - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Дизель буде по 100 грн? Експерт назвав терміни неминучого стрибка цін

Головне:

  • Зростання цін на ДП: Найвища вартість брендового дизеля зафіксована на WOG (97,00 грн).
  • Преміумбензин: Найдорожчий А-95 преміумкласу реалізують на SOCAR (80,99 грн за NANO 95).
  • Лідер економії: "Укрнафта" тримає найнижчі ціни на А-95 (69,90 грн) та дизельне пальне (87,90 грн).
  • Автогаз: Найдешевше пальне на "Укрнафті" (48,90 грн), на інших АЗС ціна впритул тримається позначки близько 50 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

Порівняно з попередньою добою, в мережі OKKO зросла вартість дизельного пального. Стандартне ДП Євро тепер коштує 93,90 грн (+1,90 грн), а брендове ДП Pulls - 96,90 грн (+1,90 грн). Вартість бензину та газу залишилася без змін.

Автозаправки WOG також підвищили цінники на дизель. У мережі найбільше подорожчання - аж на 2,10 грн. ДП Євро-5 тепер реалізують по 94,00 грн, а ДП Mustang - по 97,00 грн. Решта позицій стабільні.

Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня

Фото: ціни на популярних АЗС 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Тим часом державна "Укрнафта" зберегла ціни на рівні попереднього дня. Мережа залишається лідером за низькою ціною як на бензин А-95 - 69,90 грн, так і на ДП - 87,90 грн.

Деталізація цін станом на 8 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,00 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,00 грн
  • ДП Mustang: 97,00 грн
  • ДП Євро-5: 94,00 грн
  • Газ: 49,99 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 86,99 грн
  • Бензин NANO 95: 80,99 грн
  • Бензин А-95: 76,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 87,90 грн
  • Газ: 48,90 грн
Читайте також: Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про перемир'я з Іраном
Новини
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла