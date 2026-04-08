Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня

Дизельне пальне стрімко дорожчає. На популярній АЗС зафіксовано найбільше зростання ціни - плюс 2,10 грн на кожному літрі. Вартість євродизеля та брендових позицій пішла вгору й в інших мережах.

Головне: Зростання цін на ДП : Найвища вартість брендового дизеля зафіксована на WOG ( 97,00 грн ).

: Найвища вартість брендового дизеля зафіксована на WOG ( ). Преміумбензин: Найдорожчий А-95 преміумкласу реалізують на SOCAR ( 80,99 грн за NANO 95).

преміумкласу реалізують на SOCAR ( за NANO 95). Лідер економії: "Укрнафта" тримає найнижчі ціни на А-95 ( 69,90 грн ) та дизельне пальне ( 87,90 грн ).

тримає ( ) та ( ). Автогаз: Найдешевше пальне на "Укрнафті" (48,90 грн), на інших АЗС ціна впритул тримається позначки близько 50 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

Порівняно з попередньою добою, в мережі OKKO зросла вартість дизельного пального. Стандартне ДП Євро тепер коштує 93,90 грн (+1,90 грн), а брендове ДП Pulls - 96,90 грн (+1,90 грн). Вартість бензину та газу залишилася без змін.

Автозаправки WOG також підвищили цінники на дизель. У мережі найбільше подорожчання - аж на 2,10 грн. ДП Євро-5 тепер реалізують по 94,00 грн, а ДП Mustang - по 97,00 грн. Решта позицій стабільні.

Фото: ціни на популярних АЗС 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Тим часом державна "Укрнафта" зберегла ціни на рівні попереднього дня. Мережа залишається лідером за низькою ціною як на бензин А-95 - 69,90 грн, так і на ДП - 87,90 грн.

Деталізація цін станом на 8 квітня

OKKO

Бензин Pulls 100: 86,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Євро: 76,90 грн

ДП Pulls: 96,90 грн

ДП Євро: 93,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,00 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн

Бензин 95 Євро: 77,00 грн

ДП Mustang: 97,00 грн

ДП Євро-5: 94,00 грн

Газ: 49,99 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 86,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн

Бензин А-95: 76,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"