Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня
Дизельне пальне стрімко дорожчає. На популярній АЗС зафіксовано найбільше зростання ціни - плюс 2,10 грн на кожному літрі. Вартість євродизеля та брендових позицій пішла вгору й в інших мережах.
Головне:
- Зростання цін на ДП: Найвища вартість брендового дизеля зафіксована на WOG (97,00 грн).
- Преміумбензин: Найдорожчий А-95 преміумкласу реалізують на SOCAR (80,99 грн за NANO 95).
- Лідер економії: "Укрнафта" тримає найнижчі ціни на А-95 (69,90 грн) та дизельне пальне (87,90 грн).
- Автогаз: Найдешевше пальне на "Укрнафті" (48,90 грн), на інших АЗС ціна впритул тримається позначки близько 50 грн/л.
Як змінилися ціни на АЗС
Порівняно з попередньою добою, в мережі OKKO зросла вартість дизельного пального. Стандартне ДП Євро тепер коштує 93,90 грн (+1,90 грн), а брендове ДП Pulls - 96,90 грн (+1,90 грн). Вартість бензину та газу залишилася без змін.
Автозаправки WOG також підвищили цінники на дизель. У мережі найбільше подорожчання - аж на 2,10 грн. ДП Євро-5 тепер реалізують по 94,00 грн, а ДП Mustang - по 97,00 грн. Решта позицій стабільні.
Фото: ціни на популярних АЗС 8 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Тим часом державна "Укрнафта" зберегла ціни на рівні попереднього дня. Мережа залишається лідером за низькою ціною як на бензин А-95 - 69,90 грн, так і на ДП - 87,90 грн.
Деталізація цін станом на 8 квітня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 86,90 грн
- Бензин Pulls 95: 79,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,00 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
- Бензин 95 Євро: 77,00 грн
- ДП Mustang: 97,00 грн
- ДП Євро-5: 94,00 грн
- Газ: 49,99 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 86,99 грн
- Бензин NANO 95: 80,99 грн
- Бензин А-95: 76,99 грн
- ДП NANO Extro: 94,99 грн
- ДП NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 87,90 грн
- Газ: 48,90 грн