До 25 гривень за поїздку: де в Україні найвищі ціни на громадський транспорт

18:24 13.03.2026 Пт
3 хв
Частина обласних центрів підвищила тарифи у березні 2026 року
Тетяна Веремєєва
Фото: Громадський транспорт у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вартість проїзду в громадському транспорті в українських містах суттєво відрізняється. У деяких обласних центрах квиток коштує лише 6-10 гривень, тоді як в інших ціна вже сягає 20-25 гривень.

РБК-Україна зібрало актуальні тарифи на проїзд у всіх обласних центрах України та порівняло, де поїздки найдорожчі.

Головне:

  • Найдорожчий проїзд зафіксовано у Львові, де вартість поїздки при оплаті готівкою становить 25 гривень.
  • До міст із найвищими тарифами (20-23 гривні) також належать Ужгород, Черкаси, Київ, Івано-Франківськ та Одеса.
  • Харків залишається єдиним обласним центром, де проїзд у громадському транспорті є безкоштовним.
  • Найдешевші поїздки в електротранспорті пропонують Суми та Херсон (6 гривень), а також Миколаїв (7-8 гривень) та Кропивницький (8 гривень).
  • У багатьох містах, зокрема у Житомирі, Чернівцях та Черкасах, нові підвищені тарифи почнуть діяти вже з 14-16 березня.

Де найдорожчий проїзд в Україні

У більшості обласних центрів вартість квитка суттєво залежить від способу оплати: безготівковий розрахунок дозволяє економити від 2 до 8 гривень на кожній поїздці.

Найвищі тарифи наразі фіксують у кількох великих містах. Зокрема, у Львові при оплаті готівкою поїздка у громадському транспорті коштує 25 гривень, що є одним із найвищих тарифів серед обласних центрів. При безготівковій оплаті ціна нижча - від 17 до 20 гривень.

До міст із дорогим транспортом також належать:

  • Ужгород - 18 гривень безготівково та 23 гривні готівкою;
  • Черкаси - 16 гривень карткою або 20 гривень готівкою;
  • Івано-Франківськ - до 20 гривень у приватному транспорті;
  • Одеса - 20 гривень у маршрутках;
  • Київ - до 20 гривень у приватних маршрутках, комунальний транспорт без змін - 8 гривень (або 6,5 гривні з проїзним).

Скільки коштує проїзд у різних містах

У більшості обласних центрів тариф залежить від виду транспорту або способу оплати.

Вінниця

Наразі трамваї та тролейбуси працюють за чинними тарифами, але транспортники пропонують підвищити їх до 15-17 гривень, а автобуси - до 18-20 гривень через подорожчання ресурсів.

Дніпро

Поїздка у метро, трамваї або тролейбусі коштує 10 гривень. Частину витрат на перевезення компенсує міський бюджет.

Житомир

Із 16 березня запровадять нові тарифи: 12-14 гривень в електротранспорті та 18 гривень в автобусах. Готівковий квиток коштуватиме 20 гривень.

Запоріжжя

Проїзд у трамваях, тролейбусах та автобусах - 15 гривень, у маршрутках - 17-18 гривень.

Кропивницький

Найнижчі тарифи: 8 гривень у тролейбусі, 10 гривень в автобусі та 15 гривень у маршрутках.

Луцьк

У маршрутках поїздка коштує 18 гривень, а тролейбусний квиток може зрости з 8 до 12 гривень.

Миколаїв

Електротранспорт - 7-8 гривень, комунальні автобуси - 12 гривень, маршрутки - 15 гривень, а на окремих напрямках - до 20 гривень.

Полтава

У маршрутках - 15 гривень, у тролейбусах - 10 гривень, а при оплаті е-квитком - 9 гривень.

Рівне

У маршрутках і автобусах - 18 гривень, у тролейбусах - 12-14 гривень.

Суми

У маршрутках - 15 гривень, у тролейбусах - лише 6 гривень.

Тернопіль

Проїзд коштує 12-15 гривень залежно від способу оплати.

Хмельницький

Тролейбус - 9 гривень, автобус - 15 гривень.

Чернівці

З 16 березня автобуси коштуватимуть 17 гривень, тролейбуси - 13 гривень.

Чернігів

Автобуси - 12-17 гривень залежно від способу оплати.

Де проїзд найдешевший

У кількох містах тарифи залишаються одними з найнижчих в Україні.

Зокрема:

  • Суми - 6 гривень у тролейбусах;
  • Херсон - 6 гривень у тролейбусах і 8 гривень у маршрутках;
  • Кропивницький - 8 гривень у тролейбусах;
  • Дніпро - 10 гривень у електротранспорті.

Окремий випадок - Харків, де під час війни проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. У міській владі зазначають, що така можливість зберігатиметься, поки це дозволяє бюджет.

Нагадаємо, у березні нинішнього року у багатьох містах України заговорили про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті через зростання цін на пальне. Рішення вже прийняли у Житомирі. Водночас на Львівщині підвищення цін поки відклали.

Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком