До 25 гривень за поїздку: де в Україні найвищі ціни на громадський транспорт

Вартість проїзду в громадському транспорті в українських містах суттєво відрізняється. У деяких обласних центрах квиток коштує лише 6-10 гривень, тоді як в інших ціна вже сягає 20-25 гривень.

РБК-Україна зібрало актуальні тарифи на проїзд у всіх обласних центрах України та порівняло, де поїздки найдорожчі.

Головне: Найдорожчий проїзд зафіксовано у Львові , де вартість поїздки при оплаті готівкою становить 25 гривень .

Харків залишається єдиним обласним центром, де проїзд у громадському транспорті є безкоштовним .

Де найдорожчий проїзд в Україні

У більшості обласних центрів вартість квитка суттєво залежить від способу оплати: безготівковий розрахунок дозволяє економити від 2 до 8 гривень на кожній поїздці.

Найвищі тарифи наразі фіксують у кількох великих містах. Зокрема, у Львові при оплаті готівкою поїздка у громадському транспорті коштує 25 гривень, що є одним із найвищих тарифів серед обласних центрів. При безготівковій оплаті ціна нижча - від 17 до 20 гривень.

До міст із дорогим транспортом також належать:

Ужгород - 18 гривень безготівково та 23 гривні готівкою;

- 18 гривень безготівково та 23 гривні готівкою; Черкаси - 16 гривень карткою або 20 гривень готівкою;

- 16 гривень карткою або 20 гривень готівкою; Івано-Франківськ - до 20 гривень у приватному транспорті;

- до 20 гривень у приватному транспорті; Одеса - 20 гривень у маршрутках;

- 20 гривень у маршрутках; Київ - до 20 гривень у приватних маршрутках, комунальний транспорт без змін - 8 гривень (або 6,5 гривні з проїзним).

Скільки коштує проїзд у різних містах

У більшості обласних центрів тариф залежить від виду транспорту або способу оплати.

Вінниця

Наразі трамваї та тролейбуси працюють за чинними тарифами, але транспортники пропонують підвищити їх до 15-17 гривень, а автобуси - до 18-20 гривень через подорожчання ресурсів.

Дніпро

Поїздка у метро, трамваї або тролейбусі коштує 10 гривень. Частину витрат на перевезення компенсує міський бюджет.

Житомир

Із 16 березня запровадять нові тарифи: 12-14 гривень в електротранспорті та 18 гривень в автобусах. Готівковий квиток коштуватиме 20 гривень.

Запоріжжя

Проїзд у трамваях, тролейбусах та автобусах - 15 гривень, у маршрутках - 17-18 гривень.

Кропивницький

Найнижчі тарифи: 8 гривень у тролейбусі, 10 гривень в автобусі та 15 гривень у маршрутках.

Луцьк

У маршрутках поїздка коштує 18 гривень, а тролейбусний квиток може зрости з 8 до 12 гривень.

Миколаїв

Електротранспорт - 7-8 гривень, комунальні автобуси - 12 гривень, маршрутки - 15 гривень, а на окремих напрямках - до 20 гривень.

Полтава

У маршрутках - 15 гривень, у тролейбусах - 10 гривень, а при оплаті е-квитком - 9 гривень.

Рівне

У маршрутках і автобусах - 18 гривень, у тролейбусах - 12-14 гривень.

Суми

У маршрутках - 15 гривень, у тролейбусах - лише 6 гривень.

Тернопіль

Проїзд коштує 12-15 гривень залежно від способу оплати.

Хмельницький

Тролейбус - 9 гривень, автобус - 15 гривень.

Чернівці

З 16 березня автобуси коштуватимуть 17 гривень, тролейбуси - 13 гривень.

Чернігів

Автобуси - 12-17 гривень залежно від способу оплати.

Де проїзд найдешевший

У кількох містах тарифи залишаються одними з найнижчих в Україні.

Зокрема:

Суми - 6 гривень у тролейбусах;

- 6 гривень у тролейбусах; Херсон - 6 гривень у тролейбусах і 8 гривень у маршрутках;

- 6 гривень у тролейбусах і 8 гривень у маршрутках; Кропивницький - 8 гривень у тролейбусах;

- 8 гривень у тролейбусах; Дніпро - 10 гривень у електротранспорті.

Окремий випадок - Харків, де під час війни проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. У міській владі зазначають, що така можливість зберігатиметься, поки це дозволяє бюджет.