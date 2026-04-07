У Львові планують підвищити ціни на проїзд: скільки коштуватиме квиток

У Львові планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Востаннє тарифи у місті переглядали минулого року, коли пальне коштувало більше ніж вдвічі дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.

Зазначається, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 42 гривень, яке ініціювали перевізники, у Львові не підтримали.

Водночас для збереження якості перевезень пропонується помірковане коригування тарифів:

студентський - 11,5 гривень (зараз 8,5),

з ЛеоКарт - 23 гривні (зараз 17),

банківською карткою - 26 гривень (зараз 20),

готівкою - 30 гривень (зараз 25).

"Загалом вся процедура коригування тарифів триватиме близько місяця. Лише після цього їх винесуть на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради, який і ухвалить остаточне рішення", - пояснила Львівська міська рада.

Востаннє тарифи на проїзд у Львові переглядали минулого року - тоді вартість пального становила 45 гривень за літр, а зараз воно коштує понад 90 гривень.

Крім того, із суботи, 11 квітня, у Львові після місячної перерви у Львові відновлюють безкоштовні пересадки у громадському транспорті.