Транспорт дорожает: где в Украине уже подняли цены и сколько будет стоить проезд

Главное: Киев и Львов: В Киеве готовят первое повышение с 2018 года, во Львове цена наличными может вырасти до 30 гривен.

Регионы: В Тернополе и Черновцах тарифы уже изменили, на очереди Луцк и Днепр (прогноз - до 25 гривен).

Междугородние рейсы: Билеты подорожали на 25%. Например, маршрут Сумы - Киев теперь стоит 850 гривен.

Причины: Скачок цен на топливо (более 50%) и рост расходов на обслуживание автопарков.

Дифференциация: Самым дешевым остается проезд при условии безналичной оплаты или использования транспортных карточек.

Киев: тарифы могут пересмотреть впервые с 2018 года

В Киеве стоимость проезда могут повысить впервые за несколько лет. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что уже поручил подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.

По его словам, Киев имеет самую низкую стоимость проезда в Украине, которая не менялась с 2018 года. В то же время существенно выросли расходы:

на топливо и электроэнергию;

логистику и материалы;

зарплаты работников.

Отдельная проблема - льготные перевозки, которые государство не компенсирует в полном объеме. Всего в 2026 году транспорт требует около 12 млрд гривен дотаций.

В городской власти отмечают: пересмотр тарифа позволит уменьшить нагрузку на бюджет и направить средства, в частности, на подготовку к отопительному сезону.

Львов: повышение будет, но не таким резким

Во Львове также готовятся изменить тарифы, однако не поддержали предложение перевозчиков поднять цену до 42 гривен. Вместо этого город предлагает умеренное повышение:

студенческий билет - до 11,5 гривен ;

; с транспортной карточкой - до 23 гривен ;

; банковской карточкой - до 26 гривен ;

; наличными - до 30 гривен.

Окончательное решение будут принимать после завершения процедуры обсуждения.

Другие города: рост уже происходит

В ряде городов тарифы уже пересмотрели или готовятся это сделать:

в Черновцах проезд в троллейбусах вырастет с 13 до 16 гривен ;

проезд в троллейбусах вырастет ; в Луцке предлагают поднять тариф до 24-25 гривен ;

предлагают поднять тариф ; в Днепре возможно повышение до 22-25 гривен в ближайшее время;

возможно повышение в ближайшее время; в Южноукраинске (Николаевская область) цены уже выросли на 10 гривен.

Уже повысили стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя. С 23 марта стоимость поездки изменится и будет зависеть от способа оплаты - от 15 до 20 гривен. В то же время для отдельных категорий сохраняются льготы, а также вводится "единый билет", который позволяет делать пересадки в течение 30 минут без дополнительной оплаты.

Выросли тарифы на проезд и в Житомире. С 16 марта выросла стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах, причем цена зависит от способа оплаты - от 12 до 20 гривен. В то же время для пенсионеров, людей с инвалидностью и учащихся сохраняются льготы.

Пригородные и междугородние перевозки: рост до 25%

Наиболее ощутимое подорожание - на пригородных и междугородных маршрутах.

В частности:

в Черкасской области цены выросли примерно на 25%;

цены выросли примерно в Черновицкой области некоторые маршруты подорожали на 5-10 гривен, а отдельные - сразу на 150 гривен ;

некоторые маршруты подорожали на 5-10 гривен, а отдельные - сразу ; в Хмельницкой области проезд вырос на 10-20 гривен.

В Сумской области уже выросла стоимость билетов на междугородние маршрутки. Цены зависят от дальности маршрута. Например, проезд из Сум в Киев подорожал с 700 до 850 гривен.

Почему дорожает проезд

Перевозчики в комментариях СМИ отмечают, что ключевая причина повышения стоимости проезда - резкий рост стоимости топлива. Во многих случаях перевозчики заявляют, что работают на грани рентабельности или даже в убыток.

По данным экспертов, дизельное топливо подорожало более чем на 50%, а бензин также существенно прибавил в цене. Это напрямую влияет на себестоимость перевозок.

Кроме горючего, перевозчики учитывают: