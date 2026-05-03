Трампу вже "не подобається" нова пропозиція Ірану, але хоче її розглянути

Президент США Дональд Трамп отримав нові пропозиції від іранської сторони щодо припинення воєнних дій між двома країнами. Проте навіть не розглянувши пропозиції очільник Білого дому вже сумнівається, що умови підійдуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Читайте також: "Виведемо більш ніж 5000 військових", - заява Трампа про Німеччину
Свої думку Трамп, як завжди, виклав у соцмережу Truth Social. Він дослівно написав наступне:
"Я незабаром перегляну план, який Іран щойно надіслав нам, але не можу уявити, що він буде прийнятним, оскільки вони ще не заплатили достатньо високу ціну за те, що зробили з людством і світом за останні 47 років. Дякую за вашу увагу до цього питання!".
Іранський чиновник на умовах анонімності заявив Reuters, що Тегеран відправив нові умови Трампу. Основний пункт: стосовно ядерної програми. Іранці пропонують відкласти його "на потім".
"Згідно з цими рамками, переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої атмосфери", - сказав іранський посадовець на умовах анонімності.
Обидві сторони заважають судноплавству в Ормузькій протоці. США блокують нафтові танкери та судна, що прямують до іранських портів. Сам Тегеран теж не дає іншим корабля перетнути протоку за рідкісним виключенням.
Пропозиція, яку передали іранці, вже не перша. Проте й попередні умови Трампу не подобались.
Водночас президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що США вже здобули перемогу над Іраном. Проте він наголошував, що ядерна загроза з боку Тегерана досі зберігається.
Тим часом на тлі війни в Ірані держборг США перевищив обсяг економіки країни. Це сталось вперше з часів Другої світової війни.