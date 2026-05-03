Трампу вже "не подобається" нова пропозиція Ірану, але хоче її розглянути

Свої думку Трамп, як завжди, виклав у соцмережу Truth Social. Він дослівно написав наступне:

"Я незабаром перегляну план, який Іран щойно надіслав нам, але не можу уявити, що він буде прийнятним, оскільки вони ще не заплатили достатньо високу ціну за те, що зробили з людством і світом за останні 47 років. Дякую за вашу увагу до цього питання!".

Що передувало заяві Трампа

Іранський чиновник на умовах анонімності заявив Reuters, що Тегеран відправив нові умови Трампу. Основний пункт: стосовно ядерної програми. Іранці пропонують відкласти його "на потім".

"Згідно з цими рамками, переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої ​​атмосфери", - сказав іранський посадовець на умовах анонімності.