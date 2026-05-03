Трампу уже "не нравится" новое предложение Ирана, но хочет его рассмотреть

Свои мысли Трамп, как всегда, выложил в соцсеть Truth Social. Он дословно написал следующее:

"Я вскоре пересмотрю план, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они ещё не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!".

Что предшествовало заявлению Трампа

Иранский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что Тегеран отправил новые условия Трампу. Основной пункт: относительно ядерной программы. Иранцы предлагают отложить его "на потом".

"Согласно этим рамкам, переговоры по более сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы", - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.