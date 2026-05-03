Трампу уже "не нравится" новое предложение Ирана, но хочет его рассмотреть

Президент США Дональд Трамп получил новые предложения от иранской стороны о прекращении военных действий между двумя странами. Однако даже не рассмотрев предложения глава Белого дома уже сомневается, что условия подойдут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Читайте также: "Выведем больше чем 5000 военных", - заявление Трампа о Германии
Свои мысли Трамп, как всегда, выложил в соцсеть Truth Social. Он дословно написал следующее:
"Я вскоре пересмотрю план, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они ещё не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!".
Иранский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что Тегеран отправил новые условия Трампу. Основной пункт: относительно ядерной программы. Иранцы предлагают отложить его "на потом".
"Согласно этим рамкам, переговоры по более сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы", - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.
Обе стороны мешают судоходству в Ормузском проливе. США блокируют нефтяные танкеры и суда, направляющиеся в иранские порты. Сам Тегеран тоже не дает другим кораблям пересечь пролив за редким исключением.
Предложение, которое передали иранцы, уже не первое. Однако и предыдущие условия Трампу не нравились.
В то же время президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что США уже одержали победу над Ираном. Однако он отмечал, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется.
Между тем на фоне войны в Иране госдолг США превысил объем экономики страны. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны.