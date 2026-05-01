Держборг США перевищив обсяг економіки країни вперше з часів Другої світової війни

16:05 01.05.2026 Пт
Співвідношення держборгу до ВВП на кінець квітня становить близько 100,2%
aimg Тетяна Степанова
Фото: держборг США перевищив обсяг економіки країни вперше з часів Другої світової війни (Getty Images)
Державний борг США вперше з часів Другої світової війни перевищив обсяг американськї економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Бюро економічного аналізу.

Держборг США досяг 31,27 трлн доларів проти 31,22 трлн доларів внутрішнього валового продукту (ВВП).

Таким чином, співвідношення державного боргу до ВВП на кінець квітня 2026 року перевищило 100% і становить близько 100,2%, що є найвищим показником у мирний час в історії країни.

За прогнозами, боргове навантаження США може і надалі зростати, що створює виклики для бюджетної стабільності та економічної політики країни в середньо- і довгостроковій перспективі.

"Це лише питання часу, коли ми перевершимо історичний рекорд у 106%, досягнутий одразу після Другої світової війни. На цей раз запозичення викликані не масштабним глобальним конфліктом, а повною відмовою обох партій від ухвалення важких рішень", - зазначила президент комітету за відповідальний федеральний бюджет Мая Мак-Гінес.

США збільшили витрати на оборону

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США збільшать оборонний бюджет до 1,5 трильйона доларів, що стане найбільшим зростанням військових витрат з часів Другої світової війни.

Водночас збільшення витрат на оборонну сферу у США поєднане зі скороченням фінансування внутрішніх потреб Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про скасування фінансування деяких програм, пов'язаних із кліматом, житлом та освітою.

Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
