ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ультиматум чи компроміс? Іран запропонував Трампу угоду по протоці

01:14 03.05.2026 Нд
2 хв
В цій пропозиції Тегеран хоче відкласти ядерне питання "на потім"
aimg Пилип Бойко
Ультиматум чи компроміс? Іран запропонував Трампу угоду по протоці Фото: іранський флот (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Іран запропонував США нову угоду для розблокування Ормузької протоки та припинення взаємної облоги. План передбачає негайне відновлення судноплавства, але відкладає ключові переговори щодо ядерної програми на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США, - Bloomberg

Агенція повідомляє з посиланням на неназваного іранського чиновника, що влада Ірану вважає свою пропозицію значним кроком назустріч Вашингтону. Головна ідея полягає у поділі військової напруги та складних політичних переговорів. Тегеран хоче отримати гарантії безпеки від США та Ізраїлю.

Основні пункти іранської ініціативи:

  • Відкриття протоки: Іран відновлює вільний рух суден.
  • Зняття блокади: США припиняють економічний та військовий тиск.
  • Ядерне питання: дискусії щодо обмеження центрифуг та збагачення урану переносять "на потім".
  • Визнання прав: Вашингтон має визнати право Тегерана на мирний атом.

"Згідно з цими рамками, переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої ​​атмосфери", - сказав іранський посадовець на умовах анонімності.

Нафта та вибори: чому час грає проти США

Вашингтон перебуває під колосальним внутрішнім тиском, зазначає Reuters. Ціни на бензин: у США стрімко зростають, а Штати - автомобільна країна з великою територією.

Пальне може стати основним фактором, який вплине на виборців під час голосування за кандидатів до Конгресу у листопаді. Республіканці під великим ризиком втратити більшість.

Що наразі відомо про ситуацію між США та Іраном

Як відомо, Трампу не подобається пропозиція Ірану перенести переговори по ядерному питанню. Американський лідер припускає, що Іран може ніколи не дійти згоди через внутрішні суперечності.

Водночас президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що США вже здобули перемогу над Іраном. Проте він наголошував, що ядерна загроза з боку Тегерана досі зберігається.

Тим часом на тлі війни в Ірані держборг США перевищив обсяг економіки країни. Це сталось вперше з часів Другої світової війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ормузька протока
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги