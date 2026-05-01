Трампа не влаштувала остання пропозиція Ірану про завершення війни

Президент США Дональд Трамп розкритикував останню пропозицію Ірану щодо завершення війни. Він висловив сумніви в тому, що угоду вдасться укласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LiveNOW від Fox News.

Реакція на пропозицію

Президент США зазначив, що незадоволений останнім документом Ірану щодо переговорів. Хоча він не уточнив, які саме пункти його не влаштовують, лідер країни вважає їх неприйнятними.

"Вони хочуть укласти угоду. Я нею не задоволений", - сказав Трамп.

Розбіжності в Тегерані

Американський лідер припускає, що Іран може ніколи не дійти згоди через внутрішні суперечності та "величезні розбіжності" між лідерами.

За його словами, керівництво країни є дуже розрізненим.

"Керівництво дуже розрізнене. У нього дві-три групи, можливо, чотири, і це дуже розрізнене керівництво. Всі вони хочуть укласти угоду, але всі вони зіпсовані", - наголосив він.