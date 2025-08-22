У Трампа звільнили одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань Росії

Як зазначає видання, офіцер ЦРУ працювала в американській розвідці понад 20 років. У 2016 році, будучи провідним офіцером з питань Росії та Євразії, вона керувала підготовкою доповіді про втручання Росії у президентські вибори на користь Дональда Трампа.

За кілька років вона повернулася до агентства на посаду старшого менеджера, контролюючи операції та аналітичну роботу ЦРУ, пов’язану з Росією та колишнім Радянським Союзом.

Однак 19 серпня 2025 року директор національної розвідки США Тулсі Габбард, відкликала допуск до секретної інформації зазначеного офіцера, а також допуски ще 36 чинних та колишніх посадовців через звинувачення у "зраді присяги Конституції".

Видання зазначає, що адміністрація Трампа раніше використовувала контроль над допусками як політичний важіль проти відставних чиновників. Натомість згадана офіцер ЦРУ, разом із Шелбі Пірсон та Вінь Нгуєном, які також причетні до доповіді 2016 року, стали одними з найвищих за рангом кар’єрних розвідників, яких звільнили за президентства Трампа.

За оцінкою The Economist, ці кроки свідчать про загострення протистояння адміністрації президента й американської розвідки.

Кінець кар'єри

Видання зазначає, що відсторонення офіцера ЦРУ, яка керувала сотнями аналітиків, та іншого персоналу, викликало тривогу серед багатьох нинішніх та колишніх розвідників.

Колишній офіцер ЦРУ Ларрі Пфайфер, якому відкликали допуск 20 січня цього року, зазначив, що втрата допуску до секретної інформації - це "кінець кар’єри".

"Навіть прибиральники мають допуск. Багато офіцерів також покладаються на допуски після виходу на пенсію для роботи консультантами. Вважалося, що звільнена офіцер ЦРУ була близька до пенсійного віку", - зазначив він.

Інше джерело видання зазначило, що одна справа - говорити правду владі в абстрактному сенсі, і "зовсім інша, - коли на порядку денному ваша кар’єра та добробут родини".

"Хто захоче працювати над якимось суперечливим питанням або ризикувати аналітично?", - зазначив інсайдер.

Безпрецедентний рівень відплати

В The Economist нагадали, що у квітні помічниця Габбард тиснула на аналітиків, щоб вони переписали оцінку злочинної організації з Венесуели Tren de Aragua на користь політики Трампа.

А у червні сам президент критикував витоки розвідувальних оцінок Агентства оборонної розвідки, які спростовували його заяви про знищення іранських ядерних об’єктів.

Видання нагадало, що ЦРУ має давню історію надання неприємних новин президентам США. Аналітичні розбіжності глави держави під час війни у В’єтнамі у 1960-х та війни в Іраку у 2000-х роках, призводили до численних конфліктів між центральним офісом агентства в Ленглі та Білим домом.

Проте нинішній рівень відплати, пише The Economist, є безпрецедентним. "Важко переоцінити вплив на моральний стан. Усі бояться й озираються через плече, запитуючи: чи я наступний?",- зазначив колишній колега одного з офіцерів ЦРУ.

Багато з 37 посадовців, що потрапили під дію загаданих обмежень Габбард, раніше і досить давно лише опосередковано займалися Росією.

Так, Вінь Нгуєн обіймав посаду головного науковця з даних у Національному агентстві безпеки США (NSA), службі сигналів розвідки країни. За кілька тижнів до санкційного рішення Габбард, інсайдери повідомили The Economist, що він є "найрозумнішою людиною з питань штучного інтелекту у федеральному уряді".

Директора NSA, генерала Тіма Га, і його головного юриста Ейпріл Досс, було звільнено у квітні та липні відповідно.

Інші особи потрапили до списку, очевидно, лише через критику Трампа в роки його першої каденції.

Зокрема, колишній офіцер ЦРУ і головний брифер Трампа з 2016 по 2019 рік Тед Гістаро, робив незначні критичні зауваження на адресу президента. Більшість інших були включені до списку, опублікованого ультраправою активісткою Лорою Лумер 29 липня.

Зазначені кроки є частиною ширшої кампанії дискредитації посадовців та документів, критичних до діяльності Трампа.

"Витравлення агентів глибокої держави"

У липні директор ЦРУ Джон Реткліфф, ухвалив незвичне рішення - опублікував внутрішню оцінку аналітичного "ремесла" у доповіді про Росію 2016 року.

Оцінка відзначала низку позитивних аспектів доповіді, але констатувала, що її було підготовлено занадто швидко та за надмірної участі керівництва агентства.

Габбард у липні розсекретила більш ранню оцінку Комітету розвідки Палати представників щодо цієї доповіді. Документ, співавтором якого був нинішній директор ФБР Каш Патель, містив дослівні цитати з перехоплень та описи джерел у Росії та був розсекречений всупереч запереченням ЦРУ.

20 серпня Габбард також оголосила, що скоротить на 50% власний Офіс директора національної розвідки (ODNI), що координує роботу 18 американських агентств. Рішення частково мотивоване прагненням зменшити бюрократію та "витравити агентів глибокої держави" (усунення чиновників у держструктурах, які діють приховано та саботують політику обраної влади і можуть чинити опір урядовим рішенням. - ред.).

ODNI було створено після атак 11 вересня 2001 року для забезпечення ефективного обміну розвідувальною інформацією між урядовими відомствами США.

"Рішення Габбард є радикальним кроком, проте навіть багато критиків Дональда Трампа визнають, що відомство стало занадто великим і не встановило свій авторитет над підконтрольними агентствами", - пише видання.

Механізми юридичного тиску

Крім того, пише The Economist, адміністрація Трампа застосовує жорсткіші юридичні засоби проти критиків чинного глави Білого дому.

У липні стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф направив до ФБР кримінальне подання щодо одного з екс-директорів ЦРУ Джона Бреннана, за начебто неправдиві свідчення перед Конгресом.

Бреннан, якому раніше відкликали допуск до секретної інформації, під час першого терміну Трампа, обіймав посаду директора ЦРУ під час підготовки доповіді про Росію та конфліктував із президентом на початку його першого терміну.

Міністерство юстиції США також відкрило кримінальне розслідування щодо Джеймса Комі, директора ФБР на час підготовки доповіді. Комі вже підлягав розслідуванню за пост у соціальних мережах у травні, який адміністрація Трампа розцінила як загрозу вбивства.

"Це незвідана територія. Особливо щодо кількості людей і відсутності подробиць, що саме вони зробили неправильно", - сказав офіцер ЦРУ Ларрі Пфайфер.

Політика самогубства великої держави

Марк Ворнер, старший демократ у Сенатському комітеті з розвідки, у розмові з Economist напередодні останніх "чисток" сказав, що ситуація виявилася гіршою, ніж він очікував.

"Я припускав, що дії Габбард будуть проблемними, але не очікував що аж настільки", - сказав він.

У приватній розмові Ворнер зазначив, що колеги-республіканці по комітету, побоюючись "висунути голову над парапет", радили утриматися від публічних заяв.

"Мені буквально всі партнери із Five Eyes (об'єднання спецслужб п'яти країн - Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. - ред.) запитували: що відбувається?", - сказав він.

20 серпня Білл Бернс, директор ЦРУ за президентства Джо Байдена, опублікував у журналі Atlantic відкритого листа для посадовців, що втратили допуск.

"Якби аналітики ЦРУ спостерігали за тим, що наші суперники займаються настільки самогубною політикою великої держави, ми б відкрили бурбон. Натомість ми чуємо лише звук брязкоту келихів шампанського у Кремлі та Чжуннанхай", - написав він.

Зазначимо, що Чжуннанхай - це урядовий комплекс у Пекіні, що є центром керівництва Комуністичної партії Китаю та уряду КНР.