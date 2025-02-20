США оголосили вісім наркокартелів терористичними організаціями

Державний департамент США оголосив вісім мексиканських наркокартелів іноземними терористичними організаціями. Ці угруповання становлять загрозу нацбезпеці, зовнішній політиці та економічним інтересам Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

"Сьогодні Державний департамент виконує одну з перших обіцянок президента Трампа з моменту його вступу на посаду. Департамент визнав вісім картелів іноземними терористичними організаціями (FTO) і спеціальними глобальними терористами (SDGT)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив президент США Дональд Трамп у своєму указі, картелі та інші транснаціональні організації "загрожують безпеці американського народу, безпеці Сполучених Штатів і стабільності міжнародного порядку в Західній півкулі".

До списку увійшли мексиканські наркокартелі: Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (раніше Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo (Gulf Cartel) і Cárteles Unidos як FTO та SDGT.