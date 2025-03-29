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У Пентагоні скоротять тисячі співробітників: в чому причина

Субота 29 березня 2025 16:15
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У Пентагоні скоротять тисячі співробітників: в чому причина Фото: Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Пентагону Піт Гегсет скорочує чисельність цивільного персоналу в Міноборони США. Відповідний меморандум уже підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Кінцевим результатом стане скорочення кількості штатних посад цивільних службовців", - йдеться в заяві Міноборони з посиланням на меморандум.

Bloomberg уточнює, що в лютому Пентагон оголосив про плани звільняти від 5% до 8% своїх цивільних службовців. Гегсет тим часом підтвердив свою рішучість приєднається до кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення федеральної робочої сили. Також це відбувається в рамках спроб федерального уряду скоротити витрати.

Наразі в Пентагоні працюють близько 950 тисяч цивільних осіб. Це говорить про те, що скорочення можуть торкнутися до 76 тисяч осіб. Однак, у п'ятничній службовій записці не вказано цільовий відсоток звільнень у департаменті.

В опублікованому меморандумі Гегсет закликає впровадити програму відкладеної відставки і пропозицію добровільного виходу на пенсію цивільним службовцям, які мають на це право. Він також доручив керівникам Міноборони надати йому "пропоновану організаційну структуру майбутнього стану" їхніх департаментів до 11 квітня.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що глава Пентагону Піт Гегсет наказав вищому керівництву Міноборони і збройних сил США розробити плани оборонного бюджету протягом п'яти років.

Зокрема, він доручив підготувати пропоновані скорочення бюджету на 8% до 24 лютого. Це мало відповідати меморандуму, який містить список із 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче зробити. Серед таких: операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання підводних човнів, односторонніх ударних безпілотників та інших видів озброєнь.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Піт Гегсет
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