У Трампа уволили одного из старших аналитиков ЦРУ по вопросам России

Как отмечает издание, офицер ЦРУ работала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году, будучи ведущим офицером по вопросам России и Евразии, она руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы в пользу Дональда Трампа.

Через несколько лет она вернулась в агентство на должность старшего менеджера, контролируя операции и аналитическую работу ЦРУ, связанную с Россией и бывшим Советским Союзом.

Однако 19 августа 2025 года директор национальной разведки США Тулси Габбард, аннулировала допуск к секретной информации указанного офицера, а также допуски еще 36 действующих и бывших должностных лиц по обвинению в "измене присяге Конституции".

Издание отмечает, что администрация Трампа ранее использовала контроль над допусками как политический рычаг против отставных чиновников. Однако упомянутая офицер ЦРУ, вместе с Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также причастны к докладу 2016 года, стали одними из самых высоких по рангу карьерных разведчиков, которых уволили в период президентства Трампа.

Согласно оценке The Economist, эти шаги свидетельствуют об обострении противостояния администрации президента и американской разведки.

Конец карьеры

Издание отмечает, что отстранение офицера ЦРУ, которая руководила сотнями аналитиков, и другого персонала, вызвало тревогу среди многих нынешних и бывших разведчиков.

Бывший офицер ЦРУ Ларри Пфайфер, которому отозвали допуск 20 января этого года, отметил, что потеря допуска к секретной информации - это "конец карьеры".

"Даже уборщики имеют допуск. Многие офицеры также полагаются на допуски после выхода на пенсию для работы консультантами. Считалось, что отстраненная офицер ЦРУ была близка к пенсионному возрасту", - отметил он.

Другой источник издания отметил, что одно дело - говорить правду властям в абстрактном смысле, и "совсем другое, - когда на повестке дня ваша карьера и благосостояние семьи".

"Кто захочет работать над каким-то спорным вопросом или рисковать аналитически?", - отметил инсайдер.

Беспрецедентный уровень возмездия

В The Economist напомнили, что в апреле помощница Габбард давила на аналитиков, чтобы они переписали оценку преступной организации из Венесуэлы Tren de Aragua в пользу политики Трампа.

А в июне сам президент критиковал утечки разведывательных оценок Агентства оборонной разведки, которые опровергали его заявления об уничтожении иранских ядерных объектов.

Издание напомнило, что ЦРУ имеет давнюю историю предоставления неприятных новостей президентам США. Аналитические разногласия главы государства во время войны в ходе Вьетнаме в 1960-х и войны в Ираке в 2000-х годах, приводили ко многочисленным конфликтам между центральным офисом агентства в Лэнгли и Белым домом.

Однако нынешний уровень возмездия, пишет The Economist, является беспрецедентным. "Трудно переоценить влияние на моральное состояние. Все боятся и оглядываются через плечо, спрашивая: я следующий?",- отметил бывший коллега одного из офицеров ЦРУ.

Многие из 37 должностных лиц, попавших под действие упомянутых ограничений Габбард, ранее и достаточно давно лишь косвенно занимались Россией.

Так, Винь Нгуен занимал должность главного ученого по данным в Национальном агентстве безопасности США (NSA), службе сигналов разведки страны. За несколько недель до санкционного решения Габбард, инсайдеры сообщили The Economist, что он является "самым умным человеком по вопросам искусственного интеллекта в федеральном правительстве".

Директор NSA, генерал Тим Га, и его главный юрист Эйприл Досс, были уволены в апреле и июле соответственно.

Другие лица попали в список, очевидно, только из-за критики Трампа в годы его первой каденции.

В частности, бывший офицер ЦРУ и главный брифер Трампа с 2016 по 2019 год Тед Гистаро, делал незначительные критические замечания в адрес президента. Большинство других были включены в список, опубликованный ультраправой активисткой Лорой Лумер 29 июля.

Указанные шаги являются частью более широкой кампании дискредитации должностных лиц и документов, критических к деятельности Трампа.

"Вытравливание агентов глубокого государства"

В июле директор ЦРУ Джон Рэтклифф, принял необычное решение - опубликовал внутреннюю оценку аналитического "ремесла" в докладе о России 2016 года.

Оценка констатировала ряд положительных аспектов доклада, но констатировала, что он был подготовлен слишком быстро и при чрезмерном участии руководства агентства.

Габбард в июле рассекретила более раннюю оценку Комитета разведки Палаты представителей по этому докладу. Документ, соавтором которого был нынешний директор ФБР Каш Патель, содержал дословные цитаты из перехватов и описания источников в России и был рассекречен вопреки возражениям ЦРУ.

20 августа Габбард также объявила, что сократит на 50% собственный Офис директора национальной разведки (ODNI), координирующий работу 18 американских агентств. Решение частично мотивировано стремлением уменьшить бюрократию и "вытравить агентов глубокого государства" (устранение чиновников в госструктурах, которые действуют скрыто и саботируют политику избранной власти и могут сопротивляться правительственным решениям. - ред.).

ODNI был создан после атак 11 сентября 2001 года для обеспечения эффективного обмена разведывательной информацией между правительственными ведомствами США.

"Решение Габбард является радикальным шагом, однако даже многие критики Дональда Трампа признают, что ведомство стало слишком большим и не установило свой авторитет над подконтрольными агентствами", - пишет издание.

Механизмы юридического давления

Кроме того, пишет The Economist, администрация Трампа применяет более жесткие юридические средства против критиков действующего главы Белого дома.

В июле стало известно, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф направил в ФБР уголовное представление в отношении одного из экс-директоров ЦРУ Джона Бреннана, за якобы ложные показания перед Конгрессом.

Бреннан, которому ранее отозвали допуск к секретной информации, во время первого срока Трампа, занимал должность директора ЦРУ во время подготовки доклада о России и конфликтовал с президентом в начале его первого срока.

Министерство юстиции США также открыло уголовное расследование в отношении Джеймса Коми, директора ФБР на время подготовки доклада. Коми уже подлежал расследованию за пост в социальных сетях в мае, который администрация Трампа расценила как угрозу убийства.

"Это неизведанная территория. Особенно касательно количества людей и отсутствия деталей, что именно они сделали неправильно", - сказал офицер ЦРУ Ларри Пфайфер.

Политика самоубийства великой державы

Марк Уорнер, старший демократ в Сенатском комитете по разведке, в разговоре с Economist накануне последних "чисток" сказал, что ситуация оказалась хуже, чем он ожидал.

"Я предполагал, что действия Габбард будут проблемными, но не ожидал что настолько", - сказал он.

В частном разговоре Уорнер отметил, что коллеги-республиканцы по комитету, опасаясь "высунуть голову над парапетом", советовали воздержаться от публичных заявлений.

"Мне буквально все партнеры из Five Eyes (объединение спецслужб пяти стран - Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. - ред.) спрашивали: что происходит?", - сказал он.

20 августа Билл Бернс, директор ЦРУ при президентстве Джо Байдена, опубликовал в журнале Atlantic открытое письмо для чиновников, потерявших допуск.

"Если бы аналитики ЦРУ наблюдали за тем, что наши соперники занимаются столь самоубийственной политикой великой державы, мы бы открыли бурбон. Вместо этого мы слышим только звук лязга бокалов шампанского в Кремле и Чжуннанхай", - написал он.

Отметим, что Чжуннанхай - это правительственный комплекс в Пекине, центр руководства Коммунистической партии Китая и правительства КНР.