США перестали ділитися розвідданими про переговори між РФ і Україною, - CBS
Директор нацрозвідки США Тулсі Габбард видала директиву, в якій заборонила передавати союзникам Вашингтона інформацію про мирні переговори між РФ і Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За словами джерел, у меморандумі від 20 липня, підписаному Габбард, наказано не ділитися інформацією з розвідувальним альянсом "П'ять очей". Йдеться про альянс, який був створений після Другої світової війни і включає п'ять країн: США, Велику Британію, Канаду, Австралію і Нову Зеландію.
Чиновники заявили, що директива класифікувала всі дані, пов'язані з нестабільними переговорами про мир між РФ та Україною - як "NOFORM" (не підлягають поширенню за кордоном).
Таким чином, це означає неможливість передачі інформації іншим країнам або іноземним громадянам. Поширюватися може тільки та інформація, яка вже публікувалася раніше.
Також меморандум обмежує розповсюдження матеріалів, які стосуються мирних переговорів, відомствами, які підготували або надали розвіддані.
Водночас документ, судячи з усього, не перешкоджає обміну дипломатичними даними, зібраними іншими способами (не розвідкою США), а також не забороняє обмінюватися військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами. Серед таких - відомості, якими США діляться з українськими військовими для підтримки оборонних операцій.
"Однією з причин такого роду невиконання зобов'язань є очікування того, що ми та решта четверо сидимо по один бік столу, а по інший - якийсь інший супротивник", - пояснив Стівен Кеш, колишній співробітник ЦРУ.
Він додав, що союзникам важливо мати "загальну розвідувальну картину", щоб політики і переговірники "могли координувати свої позиції і укласти максимально вигідні угоди або вести максимально вигідну війну".
Зустріч Зеленського і Путіна
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп провів зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Після, 18 серпня, він прийняв у Білому домі європейських лідерів разом із президентом України Володимиром Зеленським.
Напередодні обговорювалася можливість тристоронньої зустрічі, між Зеленським, Путіним і Трампом. Однак після всіх подій президент США запропонував, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без його участі.
Днями український лідер заявив, що зустріч із Путіним має бути тільки на нейтральній території в Європі - Австрії, Швейцарії, або в Туреччині.
Після вашингтонського саміту Трамп анонсував, що починає працювати над двосторонньою зустріччю Зеленського і Путіна. І більше того, за його словами, глава Кремля нібито готовий до переговорів.
Однак учора глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін готовий до двосторонньої зустрічі, але тільки, "якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Також зазначимо, що згідно з інформацією в ЗМІ, Путін як умови завершення війни вимагає виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей. Натомість він готовий заморозити лінію фронту в Запорізькій і Херсонській областях, а також вивести війська РФ із невеликих районів Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Зеленський днями сказав, що Україна не готова переступити через низку червоних ліній у питанні потенційного "обміну територіями" з Росією. Також він вважає, що на захоплення Донбасу у противника може піти ще чотири роки.