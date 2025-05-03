Трамп скорочує штат ЦРУ і розвідки на тлі загроз від Китаю і Росії, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа ініціює масштабне скорочення персоналу Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та інших ключових розвідувальних структур, що входять до системи національної розвідки.

Скорочення штату ЦРУ

Джерела видання на умовах анонімності зазначили, що Білий дім поінформував Конгрес про наміри скоротити штат ЦРУ орієнтовно на 1200 співробітників упродовж кількох років. Також передбачається скорочення тисяч працівників в інших розвідувальних органах, зокрема в Агентстві національної безпеки (АНБ), яке спеціалізується на криптології та глобальному електронному моніторингу.

Хоча офіційна чисельність співробітників ЦРУ не розголошується, за оцінками, вона становить близько 22 тисяч осіб. Наразі не уточнюється, які саме підрозділи агентства зазнають найбільших змін. Згідно з заявами директора ЦРУ Джона Реткліффа, пріоритетом залишаються протидія Китаю, а також боротьба з наркокартелями, що займаються контрабандою синтетичних наркотиків, зокрема фентанілу, до США.

Скорочення персоналу триватиме декілька років та частково передбачає зменшення кількості найманих фахівців. Звільнення штатних працівників у повному обсязі не планується. Частина скорочення охопить кілька сотень працівників, які вже подали заяви на достроковий вихід на пенсію.

За інформацією джерел, ці зміни відбуваються окремо від ініціатив Департаменту ефективності уряду США (DOGE), очолюваного Ілоном Маском. У березні Маск зустрічався з Реткліффом для обговорення шляхів підвищення ефективності роботи урядових установ, однак жодна з команд DOGE наразі не залучена до діяльності ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія.

У заяві речника ЦРУ наголошується, що директор Реткліфф активно працює над тим, щоб структура агентства відповідала сучасним пріоритетам національної безпеки. За його словами, відповідні заходи є частиною загальної стратегії оновлення агентства, створення нових можливостей для керівних кадрів і зміцнення спроможності ЦРУ виконувати свою місію.

Зміни в роботі національної розвідки

Директор ЦРУ Джон Реткліфф та директор Національної розвідки Талсі Габбард заявили про наміри оптимізувати діяльність очолюваних ними відомств. У межах цього процесу та відповідно до вказівки президента Дональда Трампа, було припинено реалізацію програм, спрямованих на забезпечення Офісів комплексу різноманітності, рівності, інклюзивності та доступності (DEI). Частина персоналу, який працював над відповідними напрямами, була звільнена.

У відповідь на це 19 співробітників ЦРУ та Офісу директора національної розвідки подали позов до федерального суду з вимогою зупинити звільнення. У березні суд тимчасово заборонив реалізацію відповідних кадрових рішень.

Талсі Габбард, яка з моменту вступу на посаду неодноразово виступала у консервативних медіа, критикувала окремих представників розвідувального співтовариства, звинувачуючи їх у діях, спрямованих проти президента Трампа. Колишня конгресвумен від Гаваїв, вона також висловлювала скепсис щодо деяких висновків американської розвідки, зокрема про застосування хімічної зброї режимом Башара Асада у 2017 році.

30 квітня під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, Габбард повідомила, що чисельність персоналу Офісу директора національної розвідки зменшилася на 25% від моменту її призначення. Офіс координує діяльність 18 розвідувальних агентств і нараховує близько 2 тисяч працівників. Речник відомства підтвердила, що вже оголошено кілька скорочень у межах програм DEI.

Небезпечне скорочення і глобальні загрози

Заплановані кадрові зміни здійснюються на тлі численних глобальних криз, у складний період для співробітників американської розвідки та правоохоронних органів. Керівники з адміністрації Трампа, включаючи Габбард, активізували розслідування витоків інформації. Зокрема, застосовуються поліграфи до співробітників ФБР, що, за словами деяких нинішніх і колишніх урядовців, створює атмосферу тиску й тривоги.

Попередня хвиля звільнень працівників на випробувальному терміні, а також фахівців, які займалися програмами DEI, викликала занепокоєння серед представників як цивільного, так і військового секторів розвідки.

Критики вважають, що кадрові скорочення можуть нашкодити національній безпеці. За словами сенатора Марка Ворнера, провідного демократа у Комітеті з питань розвідки Сенату США, подібні кроки зменшують спроможність США своєчасно реагувати на загрози.

Чинні та колишні посадовці застерігають про ризик для контррозвідки. Тисячі колишніх співробітників розвідки, які втратили роботу, можуть стати об’єктами вербування іноземних спецслужб. Згідно з наявною інформацією, розвідувальні органи Росії та Китаю отримали вказівки активізувати вербувальні заходи, орієнтуючись на звільнених або демотивованих співробітників американських спецслужб.

У квітні Національний центр контррозвідки і безпеки (частина ODNI) попередив про зростання кількості випадків, коли іноземні структури вдають із себе консалтингові агентства, кадрові компанії чи аналітичні центри, щоб налагодити контакт із колишніми працівниками розвідки США.

Хоча працівників спеціальних служб навчають розпізнавати подібні загрози, а нещодавно звільнені зобов’язані повідомляти про такі спроби, навіть одиничний інцидент може мати серйозні наслідки для національної безпеки.

За словами колишніх високопосадовців, багато співробітників ЦРУ звертаються до знайомих у приватному секторі з проханням про допомогу в пошуку нової роботи. Значна частина з них займає керівні посади, однак не має достатніх підстав для дострокового виходу на пенсію.

У рамках скорочення понад 100 працівників, в ODNI прийняли пропозиції щодо добровільного звільнення з компенсацією, чинною до 30 вересня. Крім того, Талсі Габбард ініціювала перегляд діяльності низки аналітичних центрів ODNI, які займаються питаннями тероризму, контррозвідки та нерозповсюдження зброї, з метою можливого скорочення або реорганізації.

Скорочення заради ефективності

В ЦРУ з 1200 посад, що підлягають скороченню, трохи більше 500 - це працівники, які вже подали заяви на достроковий вихід на пенсію.

Загалом, за даними The Washington Post, у найближчі роки планується скоротити кілька тисяч посад у низці структур, включаючи АНБ, Розвідувальне управління Міністерства оборони, Національне розвідувальне управління та Національне агентство геопросторової розвідки.

Один із колишніх високопосадовців зазначив, що за умови належного підходу, кадрові зміни можуть бути безболісними і навіть корисними, якщо йдеться про неефективних працівників. Скорочення, як очікується, охопить близько 5% персоналу ЦРУ, що, на його думку, не є критичним.

У службовій записці від 31 березня, директор ЦРУ Реткліфф виклав бачення трансформації відомства.

"Протягом десятиліть ЦРУ не знало нічого, окрім зростання, але роки зростання бюджетів і ресурсів залишилися позаду. Рухаючись вперед, ви станете частиною меншої, більш елітної та ефективної робочої сили", - зазначив він.