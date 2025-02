У Трампа заявили, що угода з Україною щодо надр може були підписана наступного тижня

Під час спілкування з ведучим Джейком Теппером американський чиновник повтори висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Штати надавали Україні допомогу за каденції адміністрації Джо Байдена безоплатно.

Він додав, що війна РФ проти України також несе загрози для Європи, але начебто уряди європейських країн надали допомогу українській стороні меншу, ніж це зробили США.

У цьому контексті Віткофф висловився про наміри адміністрації Трампа відшкодувати кошти, які були потрачені на підтримку України, яка протистоїть російській агресії. Для цього Вашингтон, зокрема, хоче підписати угоду з Києвом щодо "рідкісноземів".

"Я очікую, що угода буде підписана цього тижня". - сказав Віткоф у розмові з ведучим.

Special Envoy Steve Witkoff on a rare earth minerals agreement with Ukraine: "I expect to see a deal signed this week." pic.twitter.com/61e1Q8qfvT