У Трампа заявили, що угода з Україною щодо надр може були підписана наступного тижня

Офіційний Вашингтон очікує, що угода з Києвом щодо доступу США до корисних копалин та рідкісноземельних металів в Україні буде підписана наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа в ефі CNN.

Під час спілкування з ведучим Джейком Теппером американський чиновник повтори висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Штати надавали Україні допомогу за каденції адміністрації Джо Байдена безоплатно.

Він додав, що війна РФ проти України також несе загрози для Європи, але начебто уряди європейських країн надали допомогу українській стороні меншу, ніж це зробили США.

У цьому контексті Віткофф висловився про наміри адміністрації Трампа відшкодувати кошти, які були потрачені на підтримку України, яка протистоїть російській агресії. Для цього Вашингтон, зокрема, хоче підписати угоду з Києвом щодо "рідкісноземів".

"Я очікую, що угода буде підписана цього тижня". - сказав Віткоф у розмові з ведучим.

Special Envoy Steve Witkoff on a rare earth minerals agreement with Ukraine: "I expect to see a deal signed this week." pic.twitter.com/61e1Q8qfvT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 23, 2025

Питання угоди між Вашингтоном та Києвом про українські "рідкісноземи"

Нагадаємо, минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав Київ, щоб презентувати проєкт угоди з Україною про рідкісноземельні метали. Але українська сторона не підписала угоду, і відправила на опрацювання. Причиною, зокрема, було те, що в угоді не було згадок про гарантії безпеки для України, на що звернув увагу президент Володимир Зеленський.

На тлі цього американські чиновники почали висловлювати невдоволення. Зокрема, радник президента США Майкл Волтц заявив про "розчарування" Дональда Трампа.

20 лютого видання Axios написало про те, що адміністрація Трампа передала Україні поліпшену версію угоди про рідкісноземельні метали.

Вчора спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що з початку наступного тижня Кабмін України почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини, а також про гарантії безпеки з адміністрацією Трампа.

Додамо, 22 лютого президент США Трамп пригрозив Україні наслідками у разі не підписання Києвом угоди з Вашингтоном щодо надання Штатам доступу до українських корисних копалин. У такому випадку глава Білого дому віщує, що Україна матиме "багато проблем".

Крім того, президент США висловив сподівання, що "ми дуже скоро підпишемо угоду з Україною на 400-500 млрд доларів".

Детальніше про рідкоземельні метали і чому США так важливо укладення угоди про "рідкісноземи" - читайте в матеріалі РБК-Україна.