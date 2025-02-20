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Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" угоду про корисні копалини, - Axios

Четвер 20 лютого 2025 21:51
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Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" угоду про корисні копалини, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні "покращений" проєкт угоди між країнами про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як зазначає видання, цю інформацію підтвердили український та американський чиновники, а також три обізнані джерела.

За словами джерел з обох сторін, цей варіант угоди виглядає більш імовірним

За даними Axios, кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

"В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", - сказало джерело.

Угода про рідкісноземельні ресурси

Нагадаємо, минулого тижня США запропонували Україні підписати угоду про рідкісноземельні метали. З такою ініціативою до Києва приїхав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Українська влада допускала, що угоду можуть укласти вже за кілька днів після візиту Бессента - на Мюнхенській конференції з безпеки.

Однак 14 лютого, у перший день конференції, джерела РБК-Україна повідомили, що Україна запропонувала США доопрацьований варіант угоди. У підсумку її так і не підписали на Мюнхенській конференції.

Повний зміст документа залишається невідомим. Водночас президент України Володимир Зеленський учора наголошував, що в угоді "немає жодного слова" про гарантії безпеки для України.

Також, за словами президента, угода передбачає, що Україна мала б віддати 50% "того, що там перераховано".

Тим часом влада США незадоволена, що Україна не стала відразу укладати угоду про рідкісноземельні метали. Вашингтон очікує, що Київ затвердить таку ініціативу.

А Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкісноземельних мінералів, інакше Зеленський не буде "надто задоволений".

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