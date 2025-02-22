З наступного тижня Україна розпочне роботу над угодою про рідкісноземи з США, - Стефанчук

З початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Водночас Стефанчук нагадав, що український президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках свого "плану перемоги" у вересні минулого року.

Спікер Верховної Ради також зазначив, що його країна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із США.

Він сказав, що Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

Стефанчук наголосив, що український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди про рідкісноземи з США.

Угода про рідкісноземельні метали

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно відвідав Київ, щоб презентувати проєкт угоди з Україною про рідкісноземельні метали.

Варто відзначити, що президент Зеленський допускав, що угоду можуть укласти вже за кілька днів - на Мюнхенській безпековій конференції, але цього не сталося досі.

На тлі цього американські чиновники почали висловлювати невдоволення. Зокрема, радник президента США Майкл Волтц заявив про "розчарування" Дональда Трампа.

Зі свого боку глава української держави зазначив, що в угоді не було згадок про гарантії безпеки для України, а лише про те, що США хотіли отримати контроль над 50% певних ресурсів.

Однак 20 лютого Axios написало про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні поліпшену версію угоди про рідкісноземельні метали.

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