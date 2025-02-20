Трамп засмучений через відмову Зеленського прийняти угоду про рідкісноземи, - Волтц

Американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Білому домі.