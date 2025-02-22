Трамп: сподіваюся, ми дуже скоро підпишемо угоду з Україною на 400-500 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп погрожує Україні наслідками у разі не підписання Києвом угоди з Вашингтоном щодо надання Штатам доступу до українських корисних копалин. У такому випадку глава Білого дому віщує, що Україна матиме "багато проблем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Вашингтоні, яку цитують кореспондент Білого дому Фрейзер Джексон у своєму Twitter ( X ) та видання Sky News .

"Трамп про українську мінеральну угоду: "Ми або підпишемо угоду, або з ними буде багато проблем", - йдеться в публікації Джексона.

Західні ЗМІ додають, що говорячи про надання Штатами оборонної підтримки Україні, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку РФ, чинний американський лідер розповів, що "Байден тільки давав їм гроші, не було позики чи гарантій, тому ми збираємося підписати угоду… інакше в них буде багато проблем".

"Тому ми збираємося підписати угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми маємо це зробити", - заявив Трамп.

За його словами, США "витрачають свою скарбницю", а "вони (українці, - ред.) витрачають свою кров".

"Це правда, дуже сміливі (українці, – ред.), складно собі уявити, але ми витрачаємо свою скарбницю на країну, яка від нас дуже далеко. Це ок, але ми маємо бути впевнені, що Європа теж витрачає", - розповів президент США.

Також Трамп вважає, що "ми досить близькі до угоди, думаю, вони хочуть її... Це велика угода".

Крім того, президент США висловив сподівання, що "ми дуже скоро підпишемо угоду з Україною на 400-500 млрд доларів".

Питання щодо угоди між Україною та США щодо корисних копалин

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп висловлював зацікавленість в підписанні з Україною угоди, за результатами якої Штати мають отримати контроль над 50% рідкісноземельних металів та низки інших стратегічних об'єктів в Україні в обмін на подальшу підтримку США у війні з РФ.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно відмовився підписати документ, оскільки проект угоди не містив жодного слова про гарантії безпеки.

Після цього адміністрація Трампа висловила "розчарування" таким рішенням Зеленського.

20 лютого видання Axios повідомило, що адміністрація Трампа передала Україні нову версію угоди про рідкісноземельні метали. Цей варіант враховує низку зауважень Києва та не суперечить чинному законодавству України.

Команда Трампа очікує на підписання Зеленським угоди про контроль США над рідкісноземельними металами.

Під час вечірнього відеозвернення 21 лютого Зеленський висловився про роботу над угодою з США та заявив, що сподівається "на справедливий результат".