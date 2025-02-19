Зеленський про угоду з США щодо "рідкісноземів": там немає і слова про гарантії безпеки
В угоді США про рідкісноземельні метали не було нічого про гарантії безпеки для України. Документ був не чітким, його допрацьовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції на тлі перемовин делегацій США та Росії.
"Документ був не чітким, був чітким тільки в одному - 50% ми повинні були б віддати від всього, що там є перерахованого в документі. До речі, ми цього не боїмося, я готовий до публічності цього документу. Я казав, що документ неготовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України і всього, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку тощо", - сказав Зеленський.
За словами президента, в угоді не було вказано про гарантії безпеки для України. Він додав, що на зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовилися, що в угоді повинні бути прописані гарантії.
"Там немає і слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там має бути щось про це, але ніхто не знає, що саме", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що це була його пропозиція вказати в угоді, щоб додати конкретики меморандуму.
"Я сказав, щоб був якийсь позитив - ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандум якісь відсотки. Мені сказали тільки 50%. Я сказав: "Окей, ноу". І нехай тоді юристи працюють далі. Отже, вони не допрацювали", - наголосив президент.
Глава держави заявив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки і закінчити війну цього року. За його словами, США відкидають членство України в НАТО як гарантію безпеки.
Угода про "рідкісноземи"
Нагадаємо, що США запропонували Україні угоду про партнерство, в рамках якої зможуть отримати доступ до стратегічних матеріалів в Україні і це нібито буде платою за надану допомогу. Угоду в Україні представив міністр фінансів США Скот Бессент, але українська сторона відмовилася її підписувати.
Західні ЗМІ повідомляли, що США хочуть, щоб Україна передала права на 50% "рідкісноземів". За даними видання The Washington Post, адміністрація Дональда Трампа наполягає на отриманні контролю над ширшим спектром українських ресурсів. Йдеться про літій, графіт і уран, які іноді плутають з "рідкісноземами".
Минулого тижня у Мюнхені президент Володимир Зеленський заявляв, що угода з США ще не готова, а обговорення з американською стороною тривають.
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