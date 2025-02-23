У Трампа заявили, что договор с Украиной о недрах может быть подписан на следующей неделе

Официальный Вашингтон ожидает, что соглашение с Киевом по доступу США к полезным ископаемым и редкоземельным металлам в Украине будет подписано на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в эфире CNN.

Во время общения с ведущим Джейком Теппером американский чиновник повторил высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Штаты оказывали Украине помощь при каденции администрации Джо Байдена безвозмездно.

Он добавил, что война РФ против Украины также несет угрозы для Европы, но якобы правительства европейских стран оказали помощь украинской стороне меньшую, чем это сделали США.

В этом контексте Уиткофф высказался о намерениях администрации Трампа возместить средства, которые были потрачены на поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии. Для этого Вашингтон, в частности, хочет подписать соглашение с Киевом по "редкоземелью".

"Я ожидаю, что соглашение будет подписано на этой неделе". - сказал Виткоф в разговоре с ведущим.

Специальный посланник Steve Witkoff о соглашении по редкоземельным минералам с Украиной: "Я ожидаю увидеть сделку, подписанную на этой неделе" pic.twitter.com/61e1Q8qfvT - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 23 февраля 2025 г.

Вопрос соглашения между Вашингтоном и Киевом об украинских "редкоземах"

Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент посетил Киев, чтобы представить проект соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. Но украинская сторона не подписала соглашение, и отправила на проработку. Причиной, в частности, было то, что в соглашении не было упоминаний о гарантиях безопасности для Украины, на что обратил внимание президент Владимир Зеленский.

На фоне этого американские чиновники начали выражать недовольство. В частности, советник президента США Майкл Волтц заявил о "разочаровании" Дональда Трампа.

20 февраля издание Axios написало о том, что администрация Трампа передала Украине улучшенную версию соглашения о редкоземельных металлах.

Вчера спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что с начала следующей недели Кабмин Украины начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых, а также о гарантиях безопасности с администрацией Трампа.

Добавим, 22 февраля президент США Трамп пригрозил Украине последствиями в случае не подписания Киевом соглашения с Вашингтоном о предоставлении Штатам доступа к украинским полезным ископаемым. В таком случае глава Белого дома предвещает, что Украина будет иметь "много проблем".

Кроме того, президент США выразил надежду, что "мы очень скоро подпишем соглашение с Украиной на 400-500 млрд долларов".

Подробнее о редкоземельных металлах и почему США так важно заключение соглашения о "редкоземах" - читайте в материале РБК-Украина.