Путін "дав команду" про відмову від ударів на 30 днів, але мова не про повне перемир'я

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом погодився на 30-денний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін підтримав ідею Трампа щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії та України на 30 днів та віддав відповідну команду своїм військовим.

Водночас Путін не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, як свідчать заяви Кремля.

Натомість російський диктатор назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій. Він вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги й розвідданих.

Розмова Трампа й Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели тривалу телефонну розмову у вівторок, 18 березня. Вони проговорили понад дві години. Кремль вже випустив низку заяв щодо їх перемовин.

Відомо, що під час розмови Путін традиційно наголосив на недоговороздатності Києва. Окрім цього російський диктатор заявив про нібито злочини українських військових у Курській області. Також він заявив про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.