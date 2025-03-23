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Є важлива особливість. РФ атакувала Україну 147 дронами, як відпрацювала ППО

Україна, Неділя 23 березня 2025 08:59
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Є важлива особливість. РФ атакувала Україну 147 дронами, як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 97 з 147 дронів під час атаки РФ по Україні 23 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч на 23 березня атакувала Україну майже 150 дронами з п'яти напрямків. Військові назвали особливість цього обстрілу окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 23 березня противник атакував 147 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти запускали безпілотники з п'яти напрямків - Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни", - зазначили військові.

Крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Наслідки та особливість атаки РФ по Україні

В ніч на 23 березня окупанти застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно - 25!

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.

Зокрема, росіяни атакували Київ дронами. Є пошкодження в кількох районах. Через обстріл Києва троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 8 людей дістали поранення.

Також у ніч на 23 березня російські військові атакували Київську область дронами. Через ворожу атаку зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі.

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