Є важлива особливість. РФ атакувала Україну 147 дронами, як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 23 березня атакувала Україну майже 150 дронами з п'яти напрямків. Військові назвали особливість цього обстрілу окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни", - зазначили військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 23 березня противник атакував 147 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки та особливість атаки РФ по Україні

В ніч на 23 березня окупанти застосували більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно - 25!

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.

Зокрема, росіяни атакували Київ дронами. Є пошкодження в кількох районах. Через обстріл Києва троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 8 людей дістали поранення.

Також у ніч на 23 березня російські військові атакували Київську область дронами. Через ворожу атаку зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі.

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