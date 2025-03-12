Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші
Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
Як відзначив президент, до зустрічі команд України та США у Саудівській Аварії мова йшла про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід.
За словами Зеленського, в середині зустрічі українська команда з'явилася з ним, а американська делегація - з президентом США Дональдом Трампом, і підняли питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по всій території.
"Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить русскім, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була - ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - пояснив він.
Пропозиція щодо перемир'я
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучив можливі перші кроки для досягнення миру. Він запропонував ввести режим припинення вогню у повітрі та на воді. Йдеться про припинення повітряних атак та бойових дій у морі.
У вівторок, 11 березня, на зустрічі у Саудівській Аравії американська сторона запропонувала ввести режим тиші по всій території. Україна погодилася на таку пропозицію.
Наразі очікується відповідь Росії стосовно припинення вогню. За словами держсекретаря США, США контактуватимуть з РФ стосовно режиму тиші вже сьогодні, 12 березня.
Як розповіли джерела РБК-Україна, ідея щодо можливого перемир'я по всі території була випрацьована під час переговорів в Джидді. Також джерела вказують, що якщо РФ погодиться на режим тиші, то буде створена технічна група, яка визначить формат припинення вогню та механізм моніторингу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.