Росіяни запустили по Україні 179 дронів. Що відомо про роботу ППО

Фото: ППО збила 100 з 179 дронів під час атаки РФ по Україні 22 березня (Getty Images)

В ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 179 безпілотниками. Їх вони запускали з кількох напрямків, але це не завадило ППО збити більшість з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 березня противник атакував 179 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків", - йдеться у повідомленні. Дрони окупанти запускали з трьох напрямків - Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим). Робота ППО Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. "Станом на 8:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.