Росія масовано атакувала Україну, запустивши понад 200 дронів. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч на 21 березня атакували Україну 214 дронами. Безпілотники окупанти запускали з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 81 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни", - зазначили військові.

"У ніч на 21 березня противник атакував 214 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Зокрема, в ніч на 21 березня окупанти запустили на Київ 47 дронів. ППО на підступах до столиці збила більше половини з них.

При цьому ППО працювала і в Київській області. Зокрема, є пошкодження одразу в кількох районах через збиті БПЛА. Житлові будинки пошкоджені в Броварському та Бориспільському районах. Також постраждали Обухівський і Фастівський райони.

Крім того, увечері 20 березня під удар дронів потрапила Одеса, у місті лунали вибухи і частково зникло світло. Три людини дістали поранення.

Додамо, що в Хмельницькій області ППО збила шість російських дронів. Через атаку БпЛА пошкоджено склад одного з підприємств регіону, через що сталася пожежа. Її вже ліквідували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.