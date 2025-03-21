Росія масовано атакувала Україну, запустивши понад 200 дронів. Скільки збила ППО
Російські війська в ніч на 21 березня атакували Україну 214 дронами. Безпілотники окупанти запускали з п'яти напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 21 березня противник атакував 214 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Дрони окупанти запускали з п'яти напрямків - Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни", - зазначили військові.
Крім того, 81 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
Наслідки атаки РФ по Україні
Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.
Зокрема, в ніч на 21 березня окупанти запустили на Київ 47 дронів. ППО на підступах до столиці збила більше половини з них.
При цьому ППО працювала і в Київській області. Зокрема, є пошкодження одразу в кількох районах через збиті БПЛА. Житлові будинки пошкоджені в Броварському та Бориспільському районах. Також постраждали Обухівський і Фастівський райони.
Крім того, увечері 20 березня під удар дронів потрапила Одеса, у місті лунали вибухи і частково зникло світло. Три людини дістали поранення.
Додамо, що в Хмельницькій області ППО збила шість російських дронів. Через атаку БпЛА пошкоджено склад одного з підприємств регіону, через що сталася пожежа. Її вже ліквідували.
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